印度4歲男童貪玩亂噴顏料 遭扯火祖母用滾水淋身 慘致四成半皮膚燙傷(有片)

印度本月初慶祝傳統節日「灑紅節」(Holi festival、又名侯麗節)，此印度教其中一個主要節日，通常在每年3月左右的一個月圓之日舉行，期間民眾會用彩色粉末或顏料互相潑灑，慶祝春天來臨、農作物豐收、善良戰勝邪惡等。傳媒報道，一名4歲男童在街上玩耍時將顏料噴到祖母身上，祖母一怒之下把剛好拿著的一桶滾燙熱水潑向男童，導致男童四成半皮膚燙傷。
傳媒引述警方表示，事發於本月3日，地點是印度中部馬哈拉施特拉邦(Maharashtra state)主要城市那格浦爾(Nagpur)的Koradi地區。事發時，4歲的萬格(Om Harish Wange)拿著裝有顏料的噴霧瓶在住家門外玩耍，歡度灑紅節。從事發時閉路電視畫面可見，他朝著祖母塔克雷(Sindhu Thackeray)跑過去，不慎將顏料噴到祖母身上。
祖母當時正在準備節慶用水，並將煲滾的水倒入膠桶中。被孫兒的顏料噴到、弄髒衣服，祖母勃然大怒，即時拿走孫兒手上的噴霧瓶，更將整桶滾燙的熱水潑向孫兒。剛巧附近的閉路電視拍下事發經過，成為警方調查的重要證據。
警方表示，男童被祖母用整桶滾水淋潑，致下半身嚴重燙傷，隨即被送往當地醫院治理。醫生指，男童全身約四成半皮膚燒燙傷，情況嚴重。
警方事後拘捕並檢控涉案的祖母塔克雷，正進一步調查案件。
#Watch | Enraged over her four-year-old grandson spraying paint on her while playing, his grandmother allegedly poured boiling water on the child, resulting in scalding injuries, in Koradi area of Nagpur district, police said on Wednesday.— NDTV (@ndtv) March 5, 2026
Read more: https://t.co/u1DLqWBlGI pic.twitter.com/3p4ITv04bh