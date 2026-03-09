熱門搜尋:
伊朗局勢 莊雅婷 瑧玥 騙案 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Mar-09 19:53
更新：2026-Mar-09 19:53

印度4歲男童貪玩亂噴顏料 遭扯火祖母用滾水淋身 慘致四成半皮膚燙傷(有片)

分享：
印度

祖母被孫兒惹怒，即時向孫兒淋潑滾水(左圖)，孫兒被淥到跳下跳下(右圖)。(互聯網)

adblk4

印度本月初慶祝傳統節日「灑紅節」(Holi festival、又名侯麗節)，此印度教其中一個主要節日，通常在每年3月左右的一個月圓之日舉行，期間民眾會用彩色粉末或顏料互相潑灑，慶祝春天來臨、農作物豐收、善良戰勝邪惡等。傳媒報道，一名4歲男童在街上玩耍時將顏料噴到祖母身上，祖母一怒之下把剛好拿著的一桶滾燙熱水潑向男童，導致男童四成半皮膚燙傷。

傳媒引述警方表示，事發於本月3日，地點是印度中部馬哈拉施特拉邦(Maharashtra state)主要城市那格浦爾(Nagpur)的Koradi地區。事發時，4歲的萬格(Om Harish Wange)拿著裝有顏料的噴霧瓶在住家門外玩耍，歡度灑紅節。從事發時閉路電視畫面可見，他朝著祖母塔克雷(Sindhu Thackeray)跑過去，不慎將顏料噴到祖母身上。

adblk5
印度 印度 印度 印度 印度 印度 印度

祖母當時正在準備節慶用水，並將煲滾的水倒入膠桶中。被孫兒的顏料噴到、弄髒衣服，祖母勃然大怒，即時拿走孫兒手上的噴霧瓶，更將整桶滾燙的熱水潑向孫兒。剛巧附近的閉路電視拍下事發經過，成為警方調查的重要證據。

警方表示，男童被祖母用整桶滾水淋潑，致下半身嚴重燙傷，隨即被送往當地醫院治理。醫生指，男童全身約四成半皮膚燒燙傷，情況嚴重。

警方事後拘捕並檢控涉案的祖母塔克雷，正進一步調查案件。

燙傷處理方法（am730製圖） 燙傷處理方法（am730製圖） 燙傷處理方法（am730製圖） 燒燙傷處理方法（am730製圖）

ADVERTISEMENT

送QOLLABS美顏益生菌膠原蛋白粉（高效版）

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務