印度4歲男童貪玩亂噴顏料 遭扯火祖母用滾水淋身 慘致四成半皮膚燙傷(有片)

祖母被孫兒惹怒，即時向孫兒淋潑滾水(左圖)，孫兒被淥到跳下跳下(右圖)。(互聯網)

印度本月初慶祝傳統節日「灑紅節」(Holi festival、又名侯麗節)，此印度教其中一個主要節日，通常在每年3月左右的一個月圓之日舉行，期間民眾會用彩色粉末或顏料互相潑灑，慶祝春天來臨、農作物豐收、善良戰勝邪惡等。傳媒報道，一名4歲男童在街上玩耍時將顏料噴到祖母身上，祖母一怒之下把剛好拿著的一桶滾燙熱水潑向男童，導致男童四成半皮膚燙傷。

傳媒引述警方表示，事發於本月3日，地點是印度中部馬哈拉施特拉邦(Maharashtra state)主要城市那格浦爾(Nagpur)的Koradi地區。事發時，4歲的萬格(Om Harish Wange)拿著裝有顏料的噴霧瓶在住家門外玩耍，歡度灑紅節。從事發時閉路電視畫面可見，他朝著祖母塔克雷(Sindhu Thackeray)跑過去，不慎將顏料噴到祖母身上。