國際油價續飆 曾高近120美元 港料周中現影響 汽油價 航班燃油費 勢上漲

中東局勢持續緊張，戰火衝擊全球能源供應。國際油價單日一度急升近三成，升穿每桶110美元，高見近120美元，有評論預測未來兩至三周油價或進一步急升至150美元。有專家指，本港油公司正出售的燃油應是戰事發生前購入的存貨，相信本周中後期抵港的新一批汽油價格會上漲，建議政府推出紓緩措施。航空交通方面，有旅遊業相信即使航班燃油附加費上調，也不會影響旅客外遊計劃。 中東戰火持續，霍爾木茲海峽封鎖加上中東多個國家減產石油，國際油價坐火箭式上衝。上周已累計急升約三成的國際油價，昨繼續飛天並一口氣升穿每桶100美元大關，布蘭特期油高見119.46美元，最多再升29%；紐約期油高見119.43美元，一度飆31.4%，為2022年初後4年來最高。及後有指七國集團(G7)財政部長召開緊急會議，討論釋放應急石油儲備的可能性，油價升勢稍回穩，截至本港時間昨晚10時，布油報102.02美元，升10.2%；紐油報100.26美元，仍漲10%。在伊朗上月底遭空襲至今，布油累計最高升幅已達65%；紐油則累升近八成。

預計未來兩三周急升至150美元 市場估計油價仍會高企一段時間。全球主要液化天然氣生產國卡塔爾，其能源部長Saad al-Kaabi上周向外媒指，即使中東衝突結束，也需要「數周至數月」才能恢復正常原油交付，並預測油價格可能在未來兩至三周內急升至150美元。事實上，大行高盛近日亦預測，若本月霍爾木茲海峽封運輸量持續低迷，則油價將升越2008年及2022年的歷史高點，即分別145美元及130美元。 瑞士百達資產管理新興市場企業債聯席主管兼大中華區固定收益主管楊孝強，油價急升對經濟影響視乎中東衝突持續時間長短，惟目前全球石油供應偏多，如果衝突結束，預料國際油價將會快速回落。ANZ資深商品策略師Daniel Hynes指，運輸受阻令石油出口國的儲存設施迅速填滿，被逼減產，假如最終要關閉油井，則不僅影響產量，還會在衝突緩和後延遲供應恢復，令油價長時間維持在高位。

汽車會：平貨儲備將完 倡推紓緩措施 本港特級無鉛汽油價格昨升至每公升32.39元，柴油亦升穿30元至每公升30.37元。中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培在電台節目稱，油公司一般會有兩至三星期的儲備，目前市面上的燃油應該是戰事前「平入」的存貨，本港油價近日已持續輕微上調；惟相信早前的儲備已「去得七七八八」，預計本周中後期抵港的新一批汽油價格會貴很多。他指出，本港油價世界第一貴兼「加得快，減得慢」，認為戰事即使結束，按往績油公司的減價速度和幅度肯定遠遜加價時。為免助長非法油站，他建議政府可推出暫時性紓緩措施，如減少無鉛汽油稅率、向運輸公司派發柴油券等，「俾佢哋頂下先。」

港天然氣來自卡塔爾 電價或受影響 油價飆升亦帶動天然氣價格上漲。能源諮詢委員會前委員、世界綠色組織行政總裁余遠騁在同一節目稱，本港兩間電力公司均有採用天然氣作燃料，部分供應來自佔全球天然氣供應約兩成的卡塔爾，因此戰事有機會影響本港電價，又說燃料價格屬實報實銷，須留意衝突情况和視乎實際升幅。環境及生態局回覆指，政府已與兩電和主要能源公司加強聯繫，密切留意主要燃料庫存和供應狀況，目前兩電均稱庫存可應對當前情況，煤氣公司和石油業界亦指其營運和燃料供應，並無受到重大即時影響。當局會密切關注地緣政治變化、國際能源價格走勢及本地燃料供應情況，在需要時迅速啟動應變措施，保障能源供應穩定和社會正常運作。

往返日本燃油附加費或升八成半 旅遊方面，海外已有航空公司表明燃油成本上漲，或快將影響機票價格，有旅行業界透露已有本地航空公司已預告會增加燃油附加費。旅行社縱橫遊常務董事袁振寧接受本報查詢稱，暫未接獲航空公司通知提出上調燃油附加費，但舉例指按照目前趨勢，現時往返日本航程約280元的燃油附加費，或有機會躍升至520元左右。不過，他相信旅客不會單純因燃油附加費上升而取消外遊計劃，以預算5,000元的台灣行程都只是佔5%旅費，「通常都係睇想唔想去、安唔安全。」國泰航空回覆查詢指，有既定機制每月定期檢視燃油附加費水平，過程主要參考航空燃油市場價格走勢而非原油價格，並綜合其他相關營運因素按需要調整。本報另有向香港快運、香港航空和大灣區航空查詢，尚待回覆。

正在北京出席全國兩會的全國政協常委、旅發局主席林建岳表示，現時有很多往返中東的航班取消，相信短期內對本港旅遊業影響不大，長遠就仍待進一步觀察變化，又認為旅客選擇目的地首要考慮安全，香港或能因而吸引東南亞和歐洲旅客到訪。