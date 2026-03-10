伊朗與美以戰事難結束 哈梅內伊兒子任伊朗最高領袖

伊朗專家會議周日選出新最高領袖，當地官媒周一公布新領袖為被擊殺領袖哈梅內伊的二兒子穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)，一如外界所料。分析指，結果反映伊朗強硬派仍牢牢掌握大權，伊朗與美以的戰事無望結束。 專家會議聲明指，會議代表以多數票確定穆傑塔巴為伊朗第三任最高領袖，呼籲伊朗人民保持團結，效忠新任領袖。專家會議成員阿萊卡西爾周日稱，人選是根據哈梅內伊生前的指示選出，即伊朗最高領袖應該是「被敵人憎恨的人」，「甚至連『大撒旦』(美國)都提到他的名字」。

報道指，56歲穆傑塔巴向來行事低調，在父親主政時期已逐漸累積權力，成為安全部隊及其龐大商業帝國的高層人物。他一直反對改革派試圖與西方接觸，因為西方正遏制伊朗核計劃。外界預計他將跟隨父親的強硬路線，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼指，穆傑塔巴受哈梅內伊培養多時，有信心他可掌控局勢。伊朗國防委員會發聲明指，當地政治人物和機構已宣誓效忠穆傑塔巴，稱「我們將服從總司令，直至我們流盡最後一滴血」。

特朗普：我們等著瞧 新最高領袖人選公布後，伊朗多個城市有大批民眾上街，他們揮舞著伊朗國旗，又手持新領袖穆傑塔巴和其父親哈梅內伊的畫像。支持當局的伊朗人稱，樂意穆傑塔巴成為新領袖，對以為殺了他父親就可推翻伊朗政權的敵人摑了一巴。反對者則擔心這會粉碎變革的希望。美國總統特朗普周日重申，不獲美國認可的新最高領袖，在位不會長久。而在穆傑塔巴名字公布後，特朗普受訪時拒絕評論，稱「我們等著瞧」。