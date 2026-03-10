南韓推油價「封頂」措施 七國集團商釋放石油儲備

伊朗封鎖中東石油運輸要道霍爾木茲海峽(Strait of Hormuz)，作為美以停止攻擊伊朗的談判籌碼。戰事對油價的影響浮現，市場擔心全球石油供應持續受擾亂，國際油價周一曾急升至每桶近120美元高位。《金融時報》稱，七國集團(G7)將召開緊急會議，商討在國際能源署(IEA)協調下，聯手釋放石油儲備；若成事，這將是IEA成員繼2022年俄羅斯攻打烏克蘭後，首次再釋放石油儲備。中東能源供應受擾亂，威脅推高全球消費者及商業的油價；通脹上升或導致央行減少降息。南韓昨率先宣布本周內實施「油價上限機制」，以穩定中東局勢引發的境內油價波動。這是南韓近30年來首次為油價設上限。日本經濟產業省昨透露，已指示國內10處儲備基地為釋放國家石油儲備做準備。

封鎖霍爾木茲海峽之餘，伊朗亦不斷攻擊波斯灣鄰國的能源設施，以增添美國與以色列停火的壓力。沙特阿拉伯表示，攔截和摧毀了兩輪飛向國內主要油田的無人機襲擊。以色列亦攻擊伊朗的油庫和石油設施，與伊朗互相「殘殺」。另方面，因為石油未能出口，伊拉克、科威特及阿聯酋沒有足夠儲油空間，須減少石油生產。即使戰事結束，受破壞的石油設施也需時修復才可生產。有分析指，戰事持續愈久，石油市場一定會愈緊張。

據悉，G7財長將於美國紐約時間早上8時30分舉行電話會議，報道指包括美國在內的3個成員國已表示支持釋放石油儲備。美國官員認為，G7成員聯合釋放3億至4億桶原油是合適的，約佔12億桶儲備的25%至30%。除了日韓，泰國和菲律賓等亞洲地區也關注油價漲升問題。中東天然氣輸出亦受戰事影響，英國國家天然氣公司數據顯示，英國天然氣儲存量跌至只僅餘2天，由一年前9,105吉瓦時，跌至約7,000吉瓦時，恐出現天然氣短缺。英國國家天然氣公司安撫稱，儲備只佔國內天然氣供應網絡一小部分。