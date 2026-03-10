伊朗局勢︱特朗普：軍事行動很快會結束 但不在本周

美國總統特朗普周一(9日)在佛羅里達州就伊朗局勢舉行記者會，是美國和以色列上月底攻打伊朗以來，特朗普首場新聞發布會。特朗普表示，軍事行動的目標取得重大進展，比最初設想的時間表提前了很多，對伊朗的軍事行動很快會結束，直至伊朗不會研發核武器，當被問及是否可能在本周結束時，特朗普回答說「不會」。

特朗普在說，美軍已經打擊了伊朗5000多個目標，擊沉了伊朗海軍51艘軍艦，摧毀了伊朗90%以上的導彈發射器和80%以上的無人機發射器。他還威脅稱「將一些最重要的目標留到以後」，「這些目標與電力生產和許多其他方面有關」。他又指，伊朗是強大的國家，若美國與以色列不採取行動，伊朗會統領中東，並摧毀以色列。特朗普提到穆傑塔巴當選伊朗新任最高領袖，指感到失望，因為只會為伊朗帶來同樣問題，但拒絕回應穆傑塔巴會否成為美軍目標。

心中有領導伊朗人選 拒披露穆傑塔巴會否成目標 特朗普較早時會見共和黨眾議員，形容對伊朗的行動是「短期旅途」，認為美以已在很多方面取得勝利，但仍然未夠，強調會果斷擊敗敵人，絕不罷休。 特朗普當天下午接受哥倫比亞廣播公司訪問，說伊朗失去海空軍、失去對外通信、導彈和無人機亦所剩無幾，這場戰爭基本上已經結束。另外特朗普被問到穆傑塔巴當選伊朗新任最高領袖，他說沒有甚麼想向對方講，他心中有一個領導伊朗的人選，但沒有就此說明。

伊朗: 做好長期作戰準備 準備許多「驚喜」 伊朗最高領袖外交政策顧問哈拉齊表示，伊朗看不到外交解決衝突的空間，已經做好準備與美國及以色列長期作戰。伊朗外長阿拉格齊發文，指美國正密，襲擊伊朗的石油和核設施，企圖以此遏抑美國國內巨大的通脹衝擊。他說，伊朗已對此做好充分準備，應對美國破壞伊朗經濟的陰謀，而且還準備許多「驚喜」。