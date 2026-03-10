伊朗局勢｜澳洲向5女足球員提供庇護　球隊轉飛悉尼有球員被拉走（更新）

【19:00更新】除了5名尋求庇護的球員外，伊朗女足的其他，未證實人數的球員在今日下午離開黃金海岸飛到悉尼。有一批支持者一度阻止巴士離開。從一些支持者的影片，有球員被隊友拉着手上車，令支持者表示擔憂。伊朗女足之後在警察護送下到達機場並飛往悉尼，在澳洲時間晚上8時左右抵達悉尼。據外國媒體報道指，尋求庇護的包括伊朗隊長的 甘巴里（Zahra Ghanbari），還有帕桑迪德（Fatemeh Pasandideh）、薩爾巴利（Zahra Sarbali）、拉馬贊扎德（Atefeh Ramazanzadeh）及哈穆迪（Mona Hamoudi）。而黃金海岸所在的昆士蘭州職業女足球隊布里斯班獅吼，將為這批球員提供訓練機會。

5名伊朗女子足球代表隊成員，在周一（9日）逃離入住的酒店，向澳洲尋求庇護之後，澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）在周二宣布，為這5人提供庇護簽證。

澳洲內政部長伯克（Tony Burke）清晨在社交平台上，發布了他到酒店向5位伊朗球員簽發庇護簽證的相片，並與該5名伊朗女足代表合照。5名伊朗球員是在周日完成女子亞洲盃最後一場分組賽後，周一逃離下榻的酒店，並向澳洲警察尋求協助。美國總統特朗普（Donald Trump）其後在社交平台呼籲澳洲向伊朗球員盡快提供庇護，特朗普在社交平台上表示如果不提供庇護可能會是「極壞的人道錯誤」，並指如果澳洲讓這些球員返回伊朗，美國會保證為她們提供庇護。