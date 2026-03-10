伊朗局勢｜澳洲總理應特朗普呼籲　向5女足球員提供庇護

5名伊朗女子足球代表隊成員，在周一（9日）逃離入住的酒店，向澳洲尋求庇護之後，澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）在周二宣布，為這5人提供庇護簽證。

澳洲內政部長伯克（Tony Burke）清晨在社交平台上，發布了他到酒店向5位伊朗球員簽發庇護簽證的相片，並與該5名伊朗女足代表合照。5名伊朗球員是在周日完成女子亞洲盃最後一場分組賽後，周一逃離下榻的酒店，並向澳洲警察尋求協助。美國總統特朗普（Donald Trump）其後在社交平台呼籲澳洲向伊朗球員盡快提供庇護，特朗普在社交平台上表示如果不提供庇護可能會是「極壞的人道錯誤」，並指如果澳洲讓這些球員返回伊朗，美國會保證為她們提供庇護。