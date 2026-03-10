伊朗局勢｜澳洲總理應特朗普呼籲　向5女足球員提供庇護

5名伊朗女子足球代表隊成員，在周一（9日）逃離入住的酒店，向澳洲尋求庇護之後，澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）在周二宣布，為這5人提供庇護簽證。
澳洲內政部長伯克（Tony Burke）清晨在社交平台上，發布了他到酒店向5位伊朗球員簽發庇護簽證的相片，並與該5名伊朗女足代表合照。5名伊朗球員是在周日完成女子亞洲盃最後一場分組賽後，周一逃離下榻的酒店，並向澳洲警察尋求協助。美國總統特朗普（Donald Trump）其後在社交平台呼籲澳洲向伊朗球員盡快提供庇護，特朗普在社交平台上表示如果不提供庇護可能會是「極壞的人道錯誤」，並指如果澳洲讓這些球員返回伊朗，美國會保證為她們提供庇護。
阿爾巴內塞稱願為其他球員提供庇護
阿爾巴內塞在周二的記者會表示，該5名球員已被安置到安全的地方，並表示願意為餘下的球員提供庇護：「我們願意協助隊內其他女性，我們注意到這是一個非常敏感的狀況，最終決定權在她們手裡。但我們想告訴她們，如果妳們需要協助，我們隨時準備提供。」阿爾巴內塞指，在澳洲時間凌晨2時與特朗普進行了「非常正面的溝通」，並指：「我向他報告了我們在過去48小時內採取的行動，以及球隊5名成員請求援助，並已獲得批准，目前他們已安全。」
伊朗第一副總統阿雷夫（Mohammad Reza Aref）就批評，特朗普是干預伊朗內政，而阿雷夫稱會保障球員的安全，並指伊朗「張開雙手迎接孩子回來」。據一名伊朗海外電視台的記者向美國有線新聞網絡（CNN）報料，指早前有7名球員離開酒店，當中5人是尋求庇護的球員。記者又透露，尋求庇護的5名球員中，有3人家屬受到要脅，另外最少2名球員在離開酒店後下落未明。