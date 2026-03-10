伊朗局勢｜WSJ：白宮幕僚急勸特朗普抽身「止蝕」收共和黨人電話 憂拖累中期選舉

美國總統特朗普周一(9日)表示，對伊朗的軍事行動「很快就會結束」，但稱不會在本周，也沒有提供結束行動的具體時間表。《華盛頓郵報》報道，一些白宮幕僚私下敦促特朗普急尋「退場」計劃，因油價飆升及戰事拖長，恐引發政治波瀾。 《華盛頓郵報》指，特朗普周日(8日)晚在其社交平台「Truth Social」稱短期油價上漲，「對美國以至全世界的安全及和平而言，只是極小代價。只有蠢人才會有不同看法！」但隨著油價從開戰前每桶70美元飆升至接近120美元，市場周一又暴跌，特朗普的語氣出現變化。一名CBS記者在社交平台「X」發文指，特朗普告訴他：「我認為這場戰爭大局已定，幾乎算是結束了。」

伊朗局勢｜伊朗仍未屈服 特朗普驚訝 特朗普周一在佛州記者會上表示，這次軍事行動大致已達成目標，「我們遠遠超前原定的進度」。他認為戰事「很快就會結束」。 被問到是否要幫助起來反抗政權的伊朗人民時，特朗普的語氣顯示，他似乎更傾向迅速結束戰事，而不是繼續推動伊朗政權更迭。他說：「我們是希望建立一個能帶來多年和平的制度，但如果做不到，那還不如現在就把事情結束。」 《華爾街日報》(WSJ)披露，特朗普政府一些官員表示只要伊朗持續攻擊區內其他國家，且以色列仍希望打擊伊朗的目標，美國就不太可能輕易從戰爭中抽身。熟悉特朗普想法的人透露，儘管美以持續空襲對伊朗施壓，特朗普有時仍會對伊朗沒屈服感到意外。

伊朗局勢｜特朗普 前言不對後語 特朗普對這次軍事行動的目標前言不對後語。上周，他表示要伊朗「無條件投降」，且不排除會派地面部隊。但周一他對《紐約郵報》表示，「完全沒打算」下令派地面部隊。此外，特朗普在佛州記者會上表示戰事可能很快結束後，但又說如果伊朗試圖切斷世界能源供應，會採取更激烈手段。 知情人士透露，最近幾天一些白宮幕僚鼓勵特朗普提出讓美國從戰事抽身的計劃，「順便」強調軍方已大致完成目標。特朗普已聽取一些有關戰爭的民調簡報，而民調顯示，大多數美國人反對這場戰爭。當油價升穿每桶100美元時，一些幕僚眉頭緊鎖，知情人士說，幕僚們接到不少緊張的共和黨人來電，談及今年11月中期選舉可能受到的影響。

伊朗局勢｜特朗普正考慮應付油價 飆升方案 特朗普的經濟顧問穆爾(Stephen Moore)指出：「當石油、天然汽、柴油價格上升時，其他所有東西也會跟著變貴。在生活成本問題未解決時，這將帶來真正的挑戰。」 另外，彭博等媒體引述知情人士報道，特朗普正考慮一些應對油價飆升的方案。華府官員近日討論的措施包括釋放緊急儲備石油、停止徵收聯邦汽油稅及財政部介入原油期貨市場等。霍爾木茲海峽仍處於近乎全面封鎖，各國也未就如何護航船隻制定最終方案。