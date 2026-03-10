日本擬2028年度實施入境前審查JESTA 旅客入境前須提交個人資料等 沒通過審查無法登機

日媒報道，日本政府內閣會議周二(10日)敲定入國管理法修正案內容，預計2028年度起引入網上入境事前審查制度「JESTA」，以及提高外國人在日本更新簽證時的手續費上限，法案之後將提交國會審議。NHK指，政府力爭在本屆國會會期內通過此法案。

審查對象為持免簽證、欲在日本短期居留的外國人

《日本經濟新聞》報道，日本政府參考美國旅行授權電子系統(ESTA)創建JESTA，持免簽證、欲在日本短期居留的外國人將被列為JESTA的審查對象。

JESTA制度下，會要求旅客在啟程前，提供個人資料、職業、入境目的等資訊給日本出入國管理廳。在日本轉機的部分旅客，短暫入境日本亦要接受審查。