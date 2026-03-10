日本擬2028年度實施入境前審查JESTA 旅客入境前須提交個人資料等 沒通過審查無法登機

日媒報道，日本政府內閣會議周二(10日)敲定入國管理法修正案內容，預計2028年度起引入網上入境事前審查制度「JESTA」，以及提高外國人在日本更新簽證時的手續費上限，法案之後將提交國會審議。NHK指，政府力爭在本屆國會會期內通過此法案。
審查對象為持免簽證、欲在日本短期居留的外國人
《日本經濟新聞》報道，日本政府參考美國旅行授權電子系統(ESTA)創建JESTA，持免簽證、欲在日本短期居留的外國人將被列為JESTA的審查對象。
JESTA制度下，會要求旅客在啟程前，提供個人資料、職業、入境目的等資訊給日本出入國管理廳。在日本轉機的部分旅客，短暫入境日本亦要接受審查。
日本政府將與外國機場分享旅客資訊
日本出入國管理廳會跟國外的機場共享旅客資訊，並通知國外的機場，旅客是否已通過JESTA審查。沒通過審查的旅客無法登機或登船。此外，日本政府計劃參考其他國家的收費水平，訂定手續費。
出入國管理廳表示，目前在日本短期居留的旅客，約八成是免簽證入境的外國人。設立JESTA進行事前審查，是希望有助簡化入境審查程序。
更新居留簽證費用上限將調高
另外，政府內閣會議周二通過的入管法修正案，也包括提高更新居留簽證費用上限的內容。永久居留簽證及其他居留資格的申請費用，上限將分別調高至30萬日圓(約14,895港元)以及10萬日圓(約4,965港元)。報道指，當局將釐定實際金額，並配合之後的物價水平而調整收費。
經濟困難者或獲減免簽證費
目前外國人於日本更新簽證時，在實際窗口申辦的手續費為6,000日圓(約297港元)，這部分的費用預計在今年4月開始的2026年度調高。有經濟困難的外國人，則可能獲得減免。
出入國管理廳指出，截至2025年底，持有日本永久居留權、工作簽證、技能實習、留學等簽證的居留外國人約413萬人，創下新高。日本當局計劃把上述增加的簽證費收入，作為建置入境系統相關費用的財源。