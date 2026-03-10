日本311大地震15年前夕福島近岸地震　6成半人稱淡化記憶

明日（11日）將是日本311大地震15年，今日下午3時28分，在福島縣近岸發生黎克特制4.6級的地震，福島第一核電廠公布未有異常情況。至今仍有2,519人失蹤，而日本進行的民調指，有65%的人表示已淡忘事件。

日本氣象廳公布，今日下午3時28分，在福島縣近岸發生黎克特制4.6級的地震，震源深度為60公里，沒有發生海嘯。而東京電力表示，福島第一核電廠未有因為地震出現新的異常情況。根據日本警察廳在周一（9日）公布，至今死者有15,901人，失蹤者2,519人，過去一年死者增加1人而失蹤減少1人，原因是去年10月證實一名失蹤的6歲女童，經DNA化驗後發現其遺體。目前失蹤者最多仍是宮城縣，有1,213人，之後是1,106人的岩手縣。當局表示，會向失蹤者家屬收集DNA，以檢驗其他未明身份的屍體。