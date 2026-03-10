日本311大地震15年前夕福島近岸地震　6成半人稱淡化記憶

明日（11日）將是日本311大地震15年，今日下午3時28分，在福島縣近岸發生黎克特制4.6級的地震，福島第一核電廠公布未有異常情況。至今仍有2,519人失蹤，而日本進行的民調指，有65%的人表示已淡忘事件。
日本氣象廳公布，今日下午3時28分，在福島縣近岸發生黎克特制4.6級的地震，震源深度為60公里，沒有發生海嘯。而東京電力表示，福島第一核電廠未有因為地震出現新的異常情況。根據日本警察廳在周一（9日）公布，至今死者有15,901人，失蹤者2,519人，過去一年死者增加1人而失蹤減少1人，原因是去年10月證實一名失蹤的6歲女童，經DNA化驗後發現其遺體。目前失蹤者最多仍是宮城縣，有1,213人，之後是1,106人的岩手縣。當局表示，會向失蹤者家屬收集DNA，以檢驗其他未明身份的屍體。
日本媒體「時事通信」在2月進行的民調，問及日本人對15年前地震的回憶，有12.8%的受訪者表示記憶非常淡，而52.6%就表示已經開始淡忘，合計65.4%的人表示淡忘了記憶，只有26.8%的人表示仍然很記得。另外根據日本復興廳的公布，仍有26,281人在避難設施居住，同時因為福島第一核電廠的事故，福島縣仍有7個市、町、村部份地區仍被封鎖，多數居民已放棄返回原居地的願望。東京電力在去年嘗試從核電廠的第3號機組取出溶解的核燃料，不過由東電已將原本計劃在2030年代初移除所有核燃料的目標，推遲至2037年以後，對日本政府與東電計劃2051年完全廢除設施的鍋爐前景仍未樂觀。