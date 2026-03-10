TikTok獲准繼續在加拿大營運 須加強用戶安全及私隱保障

加拿大政府於3月9日宣布，在完成國家安全審查後，批准字節跳動旗下短影音平台TikTok繼續在加拿大營運，並允許其在當地的投資計劃推進，惟須履行一系列具法律約束力的承諾。
《路透社》報道，加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）在聲明中表示，TikTok加拿大分公司須導入新的保障安全及私隱技術，以限制外界存取加拿大用戶資料的途徑，降低未經授權或違規存取的風險。聲明並未列出具體技術細節。
TikTok須加強保護未成年人士
加拿大政府指出，TikTok同時承諾加強對未成年人的保護，並將委任獨立第三方監察機構，負責審查及持續核實資料存取管控機制。政府強調，此次決定將保障加拿大人的就業機會，確保TikTok加拿大分公司維持在當地的實體存在，並兌現投資文化領域的承諾。
TikTok隨後確認上述安排，表示已與加拿大政府達成協議，其在加拿大的本地業務將得以保留。
加拿大TikTok用戶達1600萬
前總理杜魯多（Justin Trudeau）領導的加拿大政府於2024年11月以危害國家安全為由，下令TikTok關閉在加拿大的業務，迫使其關閉位於多倫多及溫哥華的辦事處，但加拿大用戶仍可正常使用該應用程式。TikTok在加拿大擁有約1,600萬名用戶，佔全國總人口逾35%。
今年1月，加拿大聯邦法院裁定推翻前政府的關閉命令，允許TikTok暫時繼續營運，並要求渥太華重新審查案件，工業部長趙美蘭P隨即展開國家安全審查程序。
加拿大與多個國家長期關注TikTok的數據安全問題，憂慮大陸可能透過該平台蒐集用戶資料或推進其國家利益。現任總理卡尼（Mark Carney）近期積極尋求深化與中國的關係，以緩解美國進口關稅對加拿大經濟造成的衝擊。
