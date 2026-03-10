TikTok獲准繼續在加拿大營運 須加強用戶安全及私隱保障

加拿大政府於3月9日宣布，在完成國家安全審查後，批准字節跳動旗下短影音平台TikTok繼續在加拿大營運，並允許其在當地的投資計劃推進，惟須履行一系列具法律約束力的承諾。

《路透社》報道，加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）在聲明中表示，TikTok加拿大分公司須導入新的保障安全及私隱技術，以限制外界存取加拿大用戶資料的途徑，降低未經授權或違規存取的風險。聲明並未列出具體技術細節。

TikTok須加強保護未成年人士

加拿大政府指出，TikTok同時承諾加強對未成年人的保護，並將委任獨立第三方監察機構，負責審查及持續核實資料存取管控機制。政府強調，此次決定將保障加拿大人的就業機會，確保TikTok加拿大分公司維持在當地的實體存在，並兌現投資文化領域的承諾。