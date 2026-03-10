英國律師聯署去信施紀賢　反對限制陪審團制度

英國政府計劃限制陪審團制度，以法官取代在英格蘭及威爾斯的部份罪行的審訊，以加快處理積壓的刑事案件。逾3,200名律師，300名頂級大律師與退休法官向首相施紀賢（Keir Starmer）發出聯署的公開信表達反對。

有關法案在周二（10日）將呈上國會，根據有關建議在被告人最高判處3年監禁的罪行，改由1名法官審理以取代陪審團的制度。有關律師及大律師，包括300名御用大律師，22名退休法官以及英格蘭及威爾斯刑事檢控專員David Calvert-Smith等，他們去信首相施紀賢表達反對意見。在信中批評政府「試圖強行推行一項不受歡迎、且未經驗證又理據不足的陪審團制度改革」。信中又指，英國的司法正處於危機之中，而陪審團制度並非危機的根源。