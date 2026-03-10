英國律師聯署去信施紀賢　反對限制陪審團制度

英國政府計劃限制陪審團制度，以法官取代在英格蘭及威爾斯的部份罪行的審訊，以加快處理積壓的刑事案件。逾3,200名律師，300名頂級大律師與退休法官向首相施紀賢（Keir Starmer）發出聯署的公開信表達反對。
有關法案在周二（10日）將呈上國會，根據有關建議在被告人最高判處3年監禁的罪行，改由1名法官審理以取代陪審團的制度。有關律師及大律師，包括300名御用大律師，22名退休法官以及英格蘭及威爾斯刑事檢控專員David Calvert-Smith等，他們去信首相施紀賢表達反對意見。在信中批評政府「試圖強行推行一項不受歡迎、且未經驗證又理據不足的陪審團制度改革」。信中又指，英國的司法正處於危機之中，而陪審團制度並非危機的根源。
他們表示，希望政府官員應專注於落實改革措施及現代化刑事司法制度，並參考由退休法官利夫森（Brian Leveson）進行的獨立審視報告建議。根據有關建議雖然同樣削減陪審團的角式，但是加入義務的地方法官與專業法官一同參與審訊。英國副首相以及司法大臣林德偉（David Lammy）指，有關的改革有助解決案件的積壓問題。目前英國法院積壓的案件已達破紀錄的約8萬宗，延誤將令部份被告人要到2030年才接受審訊。不過有英國的政府智庫研究指，即使是削減陪審團參與審訊，對法庭的時間也只是節省不到2%，有關研究是林德偉在2017年有份參與，他當時未成為內閣官員，並指陪審團制度受到少數族群的信任。