前東京奧運選手村公寓變烏煙瘴氣　中國人亂泊車被塗鴉

日本東京奧運的選手村，在奧運後幾年已化身成多幢住宅的「晴海Flag」。然而因為不少中國人買入住宅，並非法出租作為民宿，當地的日本居民與外國人的爭拗不斷，而最新的報道指，有中國人將棄置的車輛非法停泊在停車場，更有人在停車場內隨處便溺，居民幾乎每日都要報警處理。 有當地的居民受訪時表示，幾乎每日都會至少見到警察一次，又表示警察都向他們表示，如果發現問題可以報警。近期在公寓的停車場，經常會有可疑車輛出入，警察懷疑這些是未有載客取酬許可的白牌車。然而這些車輛的乘客都不會承認「白牌車」，在記者採訪期間，警察就盤查一名女子，她否認是白牌車，而是朋友公司借用來接送朋友。

停車場疑有人隨處便溺 在上月，就有一輛可疑的私家車停泊在居民的停車位，甚至被人在車頭寫上違規停車的字句等。有居民表示，這輛私家車肯定不是居民，而是一個20多歲的中國人，而在車頭被寫上是「非法」泊車，並有不少的警告。居民指，這輛廢棄的車輛停泊多時，最終要居民支付30萬日圓的拖車費用以擺放到停車場另一角。 在記者採訪期間，又有一輛未登記的車駛入停車場，雖然保安阻止，但最終仍是要報警處理。有居民表示，一些可疑的車輛進出停車場，還會恐嚇阻止的保安及住客。有居民向記者表示過去停車場發生過的恐怖事件：「有人的糞便！（記者問：停車場有人糞？）是的。管理人員已經檢查過，很明顯是人糞。在正常情況下，你不會在街上看到人糞吧？」居民又指，在大廈的電梯會經常有狗的糞便及尿味，甚至是嘔吐物。

住宅禁止用作出租民宿 居民又指，大廈頻繁有不認識的人出沒，令他們對治安非常不安：「間中都會有很多陌生人進出，一星期大約有20人出入吧，我沒具體計算。我相信是有人長期出租民宿。」居民向記者展示有一些人拖着行李進出。有居民指這些租戶：「他們經常在走廊上閒逛，我出門的時候，總能看到3個人在露台抽煙吐痰。他們處理垃圾的方式也很差，所以我根本沒法住在這兒。」過去在晴海Flag已發現很多可疑的鎖匙盒，據報是中國企業出租晴海Flag住宅作民宿而放下。

日本政府早前亦派出內閣官員到場視察，內閣府副大臣鈴木隼人在社交平台表示：「我們將盡最大努力考慮如何減輕當地居民的擔憂和不滿。」而晴海Flag的管理公司就表明，公寓並不接受用作出租民宿，並會與居民協會協商，以解決居民的問題。