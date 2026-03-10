伊朗局勢｜若油價飆升持續衝擊經濟至11月 特朗普中期選舉政治風險大增

美國總統特朗普周一(9日)在佛州與共和黨國會議員召開年度議題會議，會上最迫切的議題，便是如何避免伊朗戰爭拖累共和黨在今年11月中期選舉的選情。
國際油價在周一亞洲交易時段曾一度逼近每桶120美元水平，是自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，油價首次突破每桶100美元。原油價格升至多年新高，美國國內燃油價格也隨之攀升，距離11月中期選舉僅剩8個月，共和黨面臨伊朗戰爭可能帶來的負面影響。
共和黨目前在參議院掌握53比47的微弱多數優勢，若失去此優勢，恐使特朗普在最後兩年任期施政困難。
伊朗局勢｜特朗普：要確保中期選舉勝利
在周一會議的開幕致詞中，特朗普把重點放在推動投票新規法案。新規定要求選民投票時出示附有照片的身份證件，特朗普堅稱這將「確保中期選舉勝利」。
美國與以色列聯手對伊朗發動空襲，導致中東陷入戰亂，這已分裂特朗普的基本盤，因他在2024年的總統競選政網包括結束海外戰爭。特朗普昔日死忠盟友、前聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)指出，這場中東戰戰是「背叛」他的「讓美國再次偉大」(MAGA)民粹運動。保守派Podcast主持人凱利(Megyn Kelly)亦表示「嚴重質疑」這場軍事行動。
伊朗局勢｜共和黨人觀望民調風向
在國會，目前僅有少數共和黨議員對戰事表達擔憂，但若近日偏負面的民意進一步惡化，共和黨的反對聲浪可能擴大。
伊朗局勢｜外交政策會否影響中期選舉？
美國喬治華盛頓大學政治管理學教授貝爾特(Todd Belt)指出：「外交政策對中期選舉的影響通常不大……除非它與民眾生活質素下降存在直接關係。」他警告，如果油價飆升造成的經濟衝擊持續至11月的投票日，便將加劇共和黨中期選舉選情的負面影響。
伊朗局勢｜民主黨要求舉行公開聽證會
此外，6名民主黨參議員周一表示，他們將加強推動針對伊朗戰爭舉行公開聽證會，要求特朗普政府高層官員出席作證，並警告若共和黨人阻撓，將採取行動干擾參議院議事運作。他們的目標是盡快結束這場戰爭，並保護美軍部隊。其中，康湼狄格州民主黨參議員墨菲(Chris Murphy)表示，聽證會應於下周舉行，並要求國防部長赫格塞斯及國務卿魯比奧出席。
特朗普政府官員曾向國會進行閉門簡報，但民主黨人提出，美國公眾有權聽取官員說明這場戰爭可能持續多久、特朗普的具體目標以及其他相關事項。