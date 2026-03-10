伊朗局勢｜若油價飆升持續衝擊經濟至11月 特朗普中期選舉政治風險大增

美國總統特朗普周一(9日)在佛州與共和黨國會議員召開年度議題會議，會上最迫切的議題，便是如何避免伊朗戰爭拖累共和黨在今年11月中期選舉的選情。

國際油價在周一亞洲交易時段曾一度逼近每桶120美元水平，是自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，油價首次突破每桶100美元。原油價格升至多年新高，美國國內燃油價格也隨之攀升，距離11月中期選舉僅剩8個月，共和黨面臨伊朗戰爭可能帶來的負面影響。

共和黨目前在參議院掌握53比47的微弱多數優勢，若失去此優勢，恐使特朗普在最後兩年任期施政困難。