伊朗局勢｜路透社分析：伊朗策略明確 打消耗戰衝擊全球經濟 考驗美國耐性

路透社分析，伊朗在押重注，賭他們能戰勝美國和以色列，但不是靠軍力而是將戰爭拖入殘酷的持久戰。伊朗策略明確，就是動用無人機和導彈、切斷關鍵能源通道霍爾木茲海峽，以及衝擊全球市場迫使美國先讓步。 分析指，儘管伊朗多名重要人物在美以空襲中死亡，但伊斯蘭革命衛隊仍牢牢掌權、指揮戰場、執行預定應變計劃，並定下戰爭戰略和目標。倫敦政經學院(LSE)研究員Fawaz Gerges表示：「對他們來說，這是一場生死之戰，是全面戰爭。他們認為自己處於生死存亡關頭。他們將不惜一切，拖所有人落水。」中東研究所(Middle East Institute)伊朗政治專家Alex Vatanka形容：「他們像頭受了傷的野獸，負傷後反而更危險。」

這種要打全面戰爭的思維，促使伊朗在波斯灣地區持續擴大攻擊，包括鎖定卡塔爾和沙特阿拉伯等地能源樞紐，意圖擴大經濟衝擊，從而提高中東鄰國、歐洲和美國的成本，並考驗特朗普政府的政治意志。 伊朗內部人士透露，早在11天前，即2月28日美以發動空襲前，伊朗就預料到局勢會升級。策略官員認為，伊朗與美以的對抗無可避免，因此制定多層次戰略，由革命衛隊龐大軍事網和武裝組織的部隊合作執行。至今伊朗「豁出去」執行計劃，將敵方拖入消耗戰，目的在耗盡他們在政治及經濟上的耐性。

打消耗戰需有大量彈藥。美國智庫卡內基中東中心(Carnegie Middle East Center)資深研究員Mohannad Hage Ali認為，這場戰爭關鍵未知數在於，革命衛隊的導彈攻勢還能維持多久。 美國評估伊朗大部分軍火庫已遭摧毀，但中東熟悉伊朗的消息人士認為，伊朗目前可能仍有戰前儲備的一半以上。如果屬實，伊朗可能還會繼續發射導彈數周，這段期間對於美國可能十分關鍵，因為國內外的經濟壓力加劇。

此外，革命衛隊的影響力遠超戰場，正逐步重塑伊朗民生。一名伊朗觀察家指出，過去貨物長期滯留港口，現在立即放行，文書手續後補。

對抗外敵的同時，維持國內穩定同樣關鍵。根據觀察家及伊朗內部消息，伊朗至今仍未出現反政府示威潮、精英階層叛逃或體制內部分裂的跡象。德黑蘭一名消息人士形容，這裡雖然遭受轟炸，卻仍如常運作，「窗戶日夜都在震動，但生活還是照常」。商店、銀行照常營業，物資供應仍算充足，多數居民並未逃離。 這名消息人士指出，戰爭效應可能與美以預期的相反。儘管伊朗民眾長年不滿政府，但因基礎設施遭空襲摧毀，以及有人公開討論伊朗人叛亂的可能性，國家團結情緒反而升溫。這股國民凝聚力或許正為伊朗領導層爭取時間。

德黑蘭希望推高能源價格、讓西方各國感受經濟痛苦，藉此迫使美國讓步。初步跡象顯示相關效應浮現，例如油價飆升。經濟受衝擊令特朗普政府不安，尤其11月初將舉行中期選舉。 Gerges分析，在這樣的壓力下，特朗普最終可能選擇以宣布勝利來找下台階，聲稱軍事行動已成功擊殺伊朗最高領袖，並摧毀核武和導彈能力以及重要軍事設施。