伊朗緊扼石油要道拒讓步 特朗普突改口風︰戰事大致完成

美國及以色列對伊朗的軍事行動踏入第12日，曾聲言戰事將持續4至5周甚至更久的美國總統特朗普突改口風，稱戰事「大致完成」，很快會結束；又說願視乎條件跟伊朗對話。特朗普言論背後是國際石油價格一度因霍爾木茲海峽被伊朗封鎖而飆升、令多國陷入「能源危機」。對於伊朗威脅續封鎖石油航道直至攻擊停止，特朗普警告會實施較前猛烈20倍的攻擊，又揚言派軍艦為通過海峽的船隻護航。他並稱將豁免部分石油制裁措施降低油價，據報是欲進一步豁免對俄羅斯的石油制裁。特朗普並已與俄羅斯總統普京通電話，討論伊朗戰事。

美國總統特朗普周一在佛羅里達州就伊朗局勢舉行記者會，是美以襲伊朗以來他首場發布會。他聲言軍事行動目標取得重大進展，較最初設想的時間表提前了很多、行動很快會結束，但被問及是否可能在本周結束時，他回答說「不會」。 特朗普稱，美軍已經打擊伊朗逾5,000個目標，擊沉伊朗海軍51艘軍艦，摧毀伊朗90%以上導彈發射器，以及80%以上的無人機發射器。他威脅稱會「把一些最重要的目標留到以後」，「這些目標與電力生產和許多其他方面有關」。他又聲言，若美以不採取行動，伊朗會統領中東，並摧毀以色列。特朗普提到穆傑塔巴當選伊朗新任最高領袖，指感到失望，因為只會為伊朗帶來同樣問題，但拒絕回應穆傑塔巴會否成為美軍目標。

戰爭很快結束但又說「未贏夠」 特朗普當日下午接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時，指伊朗已失去海空軍、失去對外通信、導彈和無人機亦所剩無幾，「這場戰爭已大致完成」(the war is very complete, pretty much)。但他之後會見共和黨眾議員時，又說「在很多方面我們已贏了，但未贏夠」(haven't won enough)。特朗普周一晚接受霍士電視台訪問時，聲言聽聞德黑蘭很渴望跟美國對話，而他「有可能」願意跟伊朗對話，但須視乎條件；並稱對伊朗攻擊其他海灣國家感到驚訝。 外界對戰事的焦點落在油價上。伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人警告，在遭受攻擊情況下，伊朗連一公升石油都不會允許敵方及其盟友從區內輸出；並指任何阿拉伯或歐洲國家，只要驅逐美國和以色列大使、與美以斷絕外交關係，即日起可獲授權通過霍爾木茲海峽。

豁免部分石油制裁降油價 料涉俄羅斯 特朗普則警告正考慮接管霍爾木茲海峽，並適時派軍艦為通過海峽的船隻護航，同時將豁免部分石油制裁措施降低油價。消息指，他所指的是放寬對俄羅斯石油制裁。七國集團(G7)財長較早時召開視像會議，決定暫不動用戰略石油儲備應對國際油價飆升。 特朗普周一跟普京通電話，他形容二人對話氣氛良好，討論了中東及俄烏局勢，並指普京有意幫忙化解中東衝突，但他認為結束俄烏戰事會更有幫助。俄羅斯總統助理稱二人對話了約一小時，形容是坦誠及具建設性，並指普京對結束伊朗戰事提出多個建議，重申要盡快透過政治及外交手段解決。

戰況方面，伊朗反擊未停，多個海灣國家續受襲，巴林及阿聯酋分別有導彈及無人機來襲；土耳其國防部證實，一枚從伊朗發射的彈道導彈周一闖入土國領空，觸發北約啟動防空系統將導彈擊落，無人受傷，是5日內第二次有伊朗導彈闖入，土方已向伊朗發出嚴重警告。以軍周二凌晨對伊朗首都德黑蘭發動新一輪大規模空襲。 較早前，法國已派出核動力航母戴高樂號前往地中海應對中東地區軍事衝突升級及確保海上航線安全，目前航母停靠在希臘克里特島附近。澳洲則宣布將向阿聯酋部署中程空對空導彈及遠程偵察機，以協助當地抵禦伊朗攻擊，保護在當地澳洲公民。