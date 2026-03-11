伊朗局勢︱特朗普警告伊朗清除水雷　美軍霍爾木茲海峽毀16艘布雷艦(有片)

美國和以色列上月28日對伊朗發起大規模軍事打擊，伊朗對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起還擊。美媒周二（10日）引述知情人士指，伊朗已開始在霍爾木茲海峽布雷。美國總統特朗普發文稱未收到相關報告，惟警告伊朗立即清除任何已部署的水雷，否則面臨前所未有的後果。他之後發文確認美軍炸毀負責放下水雷的船隻。

白宮否認美軍護送油輪通過

美國有線新聞網絡引述熟悉美方情報消息人士指，伊朗近日開始在霍爾木茲海峽布置水雷，暫時數量仍未算龐大。特朗普在社交平台發文表示，並無收過關於伊朗在這條戰略水道布置水雷的報告，但警告若伊朗這樣做，必須馬上移除，否則面臨前所未有的軍事後果。

美國能源部長賴特較早時在社交媒體稱，美國海軍成功護送一艘運油輪通過霍爾木茲海峽，以確保石油繼續流向全球市場，但帖文在約半小時後刪除，白宮澄清未有相關護送行動。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令坦格西里在社交平台發文，否認有油輪在美軍護航下通過霍爾木茲海峽，指有關講法是謊言，強調美國同盟友的行動都會遭到伊朗導彈及潛艇攔截。