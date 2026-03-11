加州迪士尼因裝修洩有毒氣體　7名工人送院

據迪士尼樂園官方指出，事件源自於建築承包商所使用的材料。有毒氣體外洩後，數名吸入有毒氣體的工作人員在現場接受救護人員治療後獲准離開，另有7名工作人員因症狀較為嚴重，被緊急送往當地醫院接受進一步治療。

美國加州迪士尼樂園裝修工程意外釋放有毒氣體，導致多名工作人員出現頭暈與呼吸困難症狀。安納海姆警察局Matt Sutter警官表示，昨午（3月10日）12時30分左右，工作人員在明日世界星際旅行景點後台區域察覺到一股刺鼻氣味，緊急將附近的舞台區域暫時關閉，並疏散了所有遊客。

沒有遊客感不適

安納海姆警方證實，「幸運的是，沒有遊客因此事件而感到不適。」不過，關於被送往醫院治療的7名工作人員目前狀況，警官未能提供最新消息。

樂園官方強調，事件發生後，他們迅速疏散了接近有毒氣體外洩區域的遊客。經過相關單位處理後，所有需要疏散人流的區域於下午三時左右恢復正常營運。警官補充道：「我們已確認危險來源，並採取適當措施確保園區安全。」

加州迪士尼樂園泄漏有毒氣體意外事件引起各界關注，尤其是在建築工程安全管理方面。雖然官方未詳細說明具體是哪種建築材料導致化學反應，但此類事件凸顯了在人潮密集場所，進行裝修工程時的安全風險管控重要性。