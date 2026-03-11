伊朗局勢｜女足再多2人向澳洲尋求庇護　球隊飛抵馬來西亞

澳洲內政部長伯克（Tony Burke）證實，伊朗女足再有2人向澳洲尋求庇護，使得球隊最終有7人留在澳洲。而球隊也在今日（11日）凌晨飛抵馬來西亞回程返回伊朗。 伯克在社交平台證實，再有2名包括1名球員及1名隨團職員向澳洲尋求庇護，並獲伯克簽署文件確認。伯克表示，在女子亞洲盃開始之前，澳洲已預計有人可能會尋求庇護，並開始調查相關人士的背景，了解哪些人合適獲得庇護。而當比賽展開時，以色列及美國亦開始對伊朗發動空襲。其後伊朗球員因為在首場對南韓的比賽，未有唱國歌而被國內批評為「戰時叛徒」。

澳洲指球員離開前有進行查問 伯克又表示，多數的伊朗代表團都有機會私下與官員見面，並且他們部署大量的警力，讓代表團能與隨行的伊朗守衛分隔，不過他承認不是所有人都有機會：「餘下的所有球員和大部份職員都被帶到審查室，沒有隨行人員，只有她們自己、內政部工作人員和一名翻譯，他們可以選擇。在這種情況下，我們確保的是不會催促他們，也不會給他們施加壓力。」伊朗足協主席塔伊（Mehdi Taj）指球員成為「人質」，並指控是美國總統特朗普（Donald Trump）要求澳洲為球員提供庇護。

伊朗球員已抵達馬來西亞準備返回伊朗，不過未知道球員取道的路線及何時抵達。而伯克否認有為伊朗革命衛隊的成員提供入境簽證，不過他又指獲得簽證「不代表你是好人」，他表示：「很高興是有些人離開了澳洲，我慶幸他們不在澳洲了。」然而包括球員工會等都無法與伊朗球員接觸，令他們的福祉是否獲得保障受到質疑。對於有球員被指拉上巴士，伯克表示在球員決定離開澳洲之前，澳洲有派官員與她們溝通及聯繫在澳洲的相關人士，同時他表示，已獲得庇護的7人將很快為她們辦理永久居留權，他指：「考慮到球員經歷的一切，我絕不希望他們需要為澳洲的永久居留權而採取法律行動。」