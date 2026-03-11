海地當局肅清幫派殃及平民 安全部隊無人機攻擊釀1200死

人權觀察組織3月10日報告指出，海地安全部隊使用爆炸性無人機針對幫派進行的攻擊行動已造成超過1200人死亡，其中包括43名成年平民及17名兒童，並強調近幾個月來這類行動有所增加。

根據人權觀察組織調查，自去年三月以來，海地安全部隊在美國軍事承包公司Vectus Global支援下，在首都太子港人口密集地區使用裝有爆炸物的四旋翼無人機進行反幫派行動。Vectus Global是由「黑水」創辦人Erik Prince領導的美國私人軍事公司。

疑美國軍事公司支援

人權觀察組織美洲區主任Juanita Goebertus向路透社表示，該組織已記錄到非法使用致命武力的情況，她呼籲海地合作夥伴應停止與該國安全部隊合作，直到他們實施保護平民的安全措施。她強調，「海地當局應立即控制安全部隊及為其工作的私人承包商，以免更多兒童喪生。」