NASA 1300磅衛星Van Allen Probe A今墜落地球　或產生碎片雨

國際
出版：2026-Mar-11 15:12
更新：2026-Mar-11 15:12

NASA 1300磅衛星今墜落地球　或產生碎片雨

美國太空總署（NASA）一枚重達1300磅（約590公斤）的衛星Van Allen Probe A將於今日重返地球大氣層，結束近14年的太空任務。

原本任務僅2年

根據美國太空總署引述美國太空軍的資料指出，Van Allen Probe A預計今日重返地球大氣層，但存在24小時的不確定時間範圍。這枚探測器於2012年8月發射升空，原計劃執行兩年任務。

太空總署表示，探測器大部分組件將在重返大氣層時燃燒，僅有少數零件可能未能燃燒殆盡而形成碎片雨。據評估，地球上任何人受到傷害的機率僅為4200分之1，風險相當低。

Van Allen Probe A與其「孖生」B號的主要任務是探索地球永久性輻射帶，並研究其中粒子的增減變化機制。這些被稱為「Van Allen輻射帶」的區域，是由地球磁場捕獲的帶電粒子環，能夠保護地球免受宇宙輻射、太陽風暴及太陽風的侵襲。

由於輻射帶區域的輻射傷害性強，多數探測任務都會縮短在此區域的停留時間。然而，Van Allen系列是首批專門設計用於在此區域長時間工作的太空船，創下了太空船在該區域運作的所有紀錄。

成就多項重大發現

這對探測器在運作期間取得了多項重大發現。太空總署指出，它們收集到首批證實第三輻射帶存在的數據，這個輻射帶會在太陽活動強烈時形成。相關觀測結果已發表於數百篇科學論文中。

該任務於2019年結束，原因是探測器燃料耗盡，無法再朝向太陽定向。任務專家最初分析認為探測器可能會在2034年重返地球大氣層，但目前活躍的太陽周期引發了強烈的太空天氣事件，增加了太空船受到的大氣阻力，使其比預期更快被拉回地球。

至於Van Allen Probe B，預計要到2030年代才會重返地球大氣層。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

