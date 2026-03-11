伊朗局勢｜特朗普提霍爾木茲海峽護航遭海軍「打臉」軍事分析：美海軍恐面臨多重攻擊風險

美國與伊朗開戰後，伊朗威脅封鎖全球石油運輸要道的霍爾木茲海峽。分析指，美軍護航可能有助船隻通行，但軍艦伴隨航速緩慢的商船和運油輪，將面臨伊朗水雷、導彈及無人機攻擊等多重威脅，任務風險極高。 伊朗局勢｜若護航 美國海軍面臨多重攻擊風險 路透社等媒體報道，美國總統特朗普提出由美國海軍護送商船通過霍爾木茲海峽，但美軍仍未執行這項任務，因為風險極高。美國智庫「海軍分析中心」研究員Jonathan Schroden指出，「伊朗可能對此類護航施加多種威脅」，包括水雷、攻擊快艇、導彈，以及單向攻擊無人機。他解釋：「如果你在水中布雷，再結合水面與空中攻擊，威脅就會變成多層面，從海底一路延伸到水面，再到空中。這會讓(美軍)防禦變得更困難。」

伊朗局勢｜特朗普遭海軍「打臉」 路透社引用消息人士報道，自開戰以來，美國海軍幾乎每天都拒絕航運業提出的護航請求，稱目前遭受攻擊的風險過高。另一名消息人士指出，海軍在周二(10日)的簡報中沒有改變評估，稱只有當攻擊風險降低後，才會提供護航，這意味中東石油運輸將持續受阻， 美國海軍的評估，反映與特朗普存在分歧。特朗普曾稱若有必要，將指示海軍護送油輪通過霍爾木茲海峽，並下令為這些船隻運輸提供保險。 根據英國海軍旗下「英國海事貿易行動辦公室」(United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO)、聯合國國際海事組織(International Maritime Organization)，以及伊朗當局公布的數據，3月1日至10日，在霍爾木茲海峽內或附近至少有10艘油輪遭攻擊、被鎖定或通報遇襲。

伊朗局勢｜護航任務將由較小型艦艇執行 美國參謀長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)周二表示，美軍已開始研究在必要時護送船隻通過霍爾木茲海峽的可能方案，對此「我們正研究多種選項」。 美國目前在中東部署多種艦艇，包括2艘航空母艦。但Schroden估計，護航任務將由較小型艦艇執行，例如驅逐艦或巡防艦，並可能由戰機或直升機在上空掩護，一次護送數艘油輪。 伊朗局勢｜美軍需控制伊朗漫長的海岸線 熟悉海事安全的消息人士指出，確保霍爾木茲海峽安全，可能需要美國控制伊朗漫長的海岸線，但「海軍艦艇數量不足以做到這一點，即使有護航，風險仍很高，一、兩艘艦艇可能會被一群(快艇或無人機)圍攻」。

特朗普周二警告伊朗不要在霍爾木茲海峽布雷，五角大廈亦重申，除非物資運輸通暢，否則將加強打擊力道，並表示正在襲擊伊朗布雷船和水雷儲存設施。