伊朗局勢｜伊朗續襲沙特巴林伊拉克 導彈凌晨狂轟以色列3小時

中東戰火瀰漫，伊朗周三(11日)凌晨發動新一波攻勢，出動無人機襲擊沙特阿拉伯一處油田，且連續3小時向以色列多個城市發射導彈。
以色列耶路撒冷凌晨傳出空襲警報及爆炸巨響。以軍表示，「較早時，以軍偵測到從伊朗發射、飛向以色列領土的導彈。防禦系統正在攔截這些威脅」。以民間急救服務組織指，暫未收到傷亡報告，但救護人員正協助少數避難途中受傷的人。
以色列Channel 12報道，特拉維夫附近疑遭伊朗攻擊，多人受傷。數小時後，以軍再宣布「偵測到從伊朗發射、飛向以色列領土的導彈」，導彈攔截系統已啟動。據報，伊朗這次對以色列的攻擊持續約3小時。
伊朗局勢｜革命衛隊：我們只考慮令敵人徹底投降
伊斯蘭革命衛隊其後表示，部隊攻擊了以色列海法的衛星通訊中心及以色列本土的軍事基地，同時也攻擊美國在中東的目標，包括伊拉克庫爾德族地區及巴林的美國第五艦隊海軍基地。革命衛隊說：「我們將持續以目標明確及力量強大的方式發動攻擊，在這場戰爭中，我們只考慮令敵人徹底投降。」伊朗這波對以色列的攻擊持續約3小時。
沙特阿拉伯國防部表示，波斯灣地區周三上午攔截多架無人機及彈道導彈，包括鎖定沙特阿拉伯一處油田的兩架無人機。
伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)較早時在社交平台「X」發文表示，伊朗「當然不會尋求停火」，「侵略者必須受到懲罰及教訓，使他們不敢再次攻擊伊朗」。
伊朗局勢｜卡塔爾亦遭攻擊
伊朗鎖定波斯灣重要城市為攻擊目標，對其機場及能源設施等發動空襲，並封鎖石油運輸要道霍爾木茲海峽，試圖讓全球經濟付出沉重代價。
消息指，在阿聯酋魯瓦斯(Ruwais)一個工業區遭伊朗無人機攻擊並引發火災後，阿聯酋最大煉油廠暫時關閉，作為預防措施。此外，卡塔爾周三也傳出爆炸聲。卡塔爾已因中東戰爭暫停生產及出口液化天然氣，導致歐洲能源價格飆升。
伊朗局勢｜聯合國：全球弱勢社群遭殃
這場中東戰爭正逐漸影響多國，聯合國貿易及發展機構警告，燃料和糧食等基本物價上漲，將衝擊全球的弱勢社群。沙地國營石油公司Saudi Aramco總裁兼CEO Amin H. Nasser表示：「(伊朗)干擾持續時間愈長，為全球石油市場帶來的後果便愈具災難性，全球經濟受到的衝擊也愈嚴重」，「恢復霍爾木茲海峽航運至關重要」。