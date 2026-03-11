伊朗局勢｜伊朗續襲沙特巴林伊拉克 導彈凌晨狂轟以色列3小時

中東戰火瀰漫，伊朗周三(11日)凌晨發動新一波攻勢，出動無人機襲擊沙特阿拉伯一處油田，且連續3小時向以色列多個城市發射導彈。

以色列耶路撒冷凌晨傳出空襲警報及爆炸巨響。以軍表示，「較早時，以軍偵測到從伊朗發射、飛向以色列領土的導彈。防禦系統正在攔截這些威脅」。以民間急救服務組織指，暫未收到傷亡報告，但救護人員正協助少數避難途中受傷的人。

以色列Channel 12報道，特拉維夫附近疑遭伊朗攻擊，多人受傷。數小時後，以軍再宣布「偵測到從伊朗發射、飛向以色列領土的導彈」，導彈攔截系統已啟動。據報，伊朗這次對以色列的攻擊持續約3小時。