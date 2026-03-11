大阪馬路水管突「破土而出」 升高18米無人傷(有片)

日本JR大阪站附近的馬路今日(11日)早上發生罕見事故，一條深埋地下長約30米、直徑約5米的大型水管突「破土而出」無故隆起18米，現場緊急封閉，無人受傷。當局出動消防車向水管注水增加重量，令水管慢慢沉回地底。

事發後見到一條大型黑色金屬管由地面豎起，不少民眾經過事發地點後駐足圍觀。事發在當地上午近7時，現場是大阪市北區介乎JR大阪站及阪急大阪梅田站的繁忙區域，當局出動四輛消防車向水管注水增加重量，令水管慢慢沉回地底。消防指，升上地面的鋼管直徑約5米，用來排走雨水，在工程期間突破開地面升起。

一位目擊者表示：「我聽到一聲巨響，突然一根鐵桿從地下冒了出來。我一看，那根鐵桿已經立在那裡了。」

地下水壓造成浮力引發 管線像軟木塞被推擠

大阪市建設局初步研判，事故原因極可能是地下水壓力造成的浮力所致。由於該處地層含有豐富的地下水，當時正進行將管線埋入地下的作業，疑因為管線內部為空心狀態，加上周邊地下水產生的強大向上的壓力超過了管線自身的重量，導致管線像軟木塞一樣被推擠上來。