日本311地震15年　政府擬將福島第一核電廠納入觀光點

在15年前的今日（11日），日本福島縣對開海域發生強烈地震並引發海嘯，令東京電力的福島第一核電廠受到衝擊，造成福島核事故。據福島媒體的報道，日本政府計劃在新一期的國家觀光計劃中，將福島第一核電廠及周邊地區，納入觀光景點，希望透過外國訪客參觀與當地人交流，消除福島相關的謠言。

據日本《福島民報》的報道，日本政府計劃將促進旅遊的下一期《觀光立國推進基本計劃》中，將退役的福島第一核電廠部份以及周邊地區，納入為觀光點。計畫將指出，福島災區「歡迎來自日本國內及國外的遊客到訪」。並將包括組織參觀活動，讓遊客深入了解災情的嚴重程度以及目前的重建狀況。當中包括參觀福島第一核電廠、地震遺跡及文化遺產等。此外，計劃將提供與當地居民對話的機會，進一步支持改善當地環境。來自日本和海外的旅客將不僅能感受到災區的魅力，還能了解退役核電廠的原因，以及重建面對的挑戰。還有關於當地輻射問題的準確資訊。