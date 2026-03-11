日本311地震15年　政府擬將福島第一核電廠納入觀光點

在15年前的今日（11日），日本福島縣對開海域發生強烈地震並引發海嘯，令東京電力的福島第一核電廠受到衝擊，造成福島核事故。據福島媒體的報道，日本政府計劃在新一期的國家觀光計劃中，將福島第一核電廠及周邊地區，納入觀光景點，希望透過外國訪客參觀與當地人交流，消除福島相關的謠言。
據日本《福島民報》的報道，日本政府計劃將促進旅遊的下一期《觀光立國推進基本計劃》中，將退役的福島第一核電廠部份以及周邊地區，納入為觀光點。計畫將指出，福島災區「歡迎來自日本國內及國外的遊客到訪」。並將包括組織參觀活動，讓遊客深入了解災情的嚴重程度以及目前的重建狀況。當中包括參觀福島第一核電廠、地震遺跡及文化遺產等。此外，計劃將提供與當地居民對話的機會，進一步支持改善當地環境。來自日本和海外的旅客將不僅能感受到災區的魅力，還能了解退役核電廠的原因，以及重建面對的挑戰。還有關於當地輻射問題的準確資訊。
高市早苗稱今年設立防災廳
計劃亦將加強與當地社區的合作，包括將當地的納為「日本防災資產」，吸引對預防災難有興趣的人參觀及深入研究，計劃還打算設立福島國際研究產業城，希望吸引個人或企業進入。政府亦將加強與相關組織及地方政府的合作，打擊謠言及應對。預計新的觀光計劃在本月公開，並在下一個財政年度開始實施。另外，福島縣亦希望將縣的「希望旅遊」加入新元素，讓遊客了解災區重建的現狀，及了解相關的教訓，並與當地居民互動及認識當地傳統文化。
首相高市早苗今日出席福島市舉行的地震紀念活動時表示：「我們不會讓地震中人們所做出的巨大犧牲而獲得的寶貴教訓消失，並將這些教訓傳承給後世。」她表示會在今年內成立防災廳，作為災難應對及重建時的指揮，加強國內的災難發生前的準備。又表明會繼續推動福島第一核電廠的退役處理，為希望回歸原居地居民做好生活環境的整理。