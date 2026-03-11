瑞士巴士起火6死　疑有人自焚引起

瑞士西面的一個小鎮凱爾澤斯周二（10日）發生巴士起火，導致至少6人死亡。當地警方表示調查事件是否涉及縱火，而有報道指在事發時有人向自己淋易燃液體及點火。

事發在當地時間周二傍閱6時25分，一輛巴士在凱爾澤斯小鎮中心起火，造成最少6人死亡，另外有3人被送往醫院，亦有救援人員在過程中受傷。瑞士弗里堡邦的警察表示，周二傍晚在當地發生的巴士起火，可能涉及「自願行為」。弗里堡警察代表稱 ：「有消息指，有人在巴士上向自己身體淋易燃液體，導致了火警。事件仍在調查中，我們在核實有關事件。」