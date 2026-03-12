伊朗局勢｜反對派：穆傑塔巴無能　哈梅內伊不願子繼任

反對派組織「全國民主聯盟」的研究主任伊斯法哈尼（Khosro Isfahani）說：「哈梅內伊在遺囑中明確要求不要指定穆傑塔巴為繼承人。」伊斯法哈尼表示，哈梅內伊認為穆傑塔巴缺乏治理國家所需的經驗和政治地位。

據《紐約郵報》報道，伊朗已故最高領袖哈梅內伊在其遺囑中明確表示不希望兒子繼承他的職位。專家表示，老哈梅內伊對兒子是否勝任這角色深表疑慮。

伊朗宣布哈梅內伊次子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖，不但美國總統特朗普不樂見，如今傳出就連其父哈梅內伊也不希望兒子繼位。

「穆傑塔巴是個無能的年輕神職人員，在政治生涯中一事無成，這麼多年來，他除了依靠父親的名聲，甚麼都不是。」

革命衛隊「把他當成傀儡」

伊朗的領導繼任通常由專家會議決定，該會議是負責遴選最高領袖的宗教機構。但據伊斯法哈尼稱，穆傑塔巴的任命並未遵循正常程序，伊朗伊斯蘭革命衛隊在上周專家會議審議期間施加壓力，最終迫使其做出這項決定。

伊斯法哈尼表示，伊斯蘭革命衛隊認為穆傑塔巴很容易被他們控制：「他們把他當成傀儡——一張可以隨意揮灑的白紙。」