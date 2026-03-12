北韓驅逐艦試射巡航導彈　金正恩偕金主愛坐鎮指揮中心

北韓官媒《朝中社》（KCNA）報道，最高領導人金正恩於當地時間10日透過視訊，坐鎮指揮中心觀察「崔賢號」驅逐艦試射戰略巡弋飛彈（巡航導彈），其女兒金主愛全程陪同在側，此次行動被外界視為對美韓聯合軍演「自由之盾」的回應。 《朝中社》公開的照片顯示，金主愛身着黑色皮衣外套，與金正恩並肩坐於指揮中心，全程緊盯螢幕，朝鮮勞動黨政治局常務委員李日煥、金才龍亦在場陪同。《朝中社》的報道文字中並未提及金主愛，僅記載金正恩透過電話聽取現場情況。

偏向攻擊美軍駐海外基地 飛彈發射後沿西海（黃海）飛行約2小時48分鐘，擊中北韓西岸目標島嶼，官媒並公開多枚飛彈連續發射的畫面。金正恩對試射結果表示滿意，強調「國家核武能力已進入多元運用階段」，並指出戰略戰術打擊手段已達實用化、實戰化，「檢驗過的能力為國防軍事行動提供主導權」。 據《韓聯社》報道，南韓北韓大學校客座教授梁茂進分析，此次試射的戰略巡弋飛彈射程約達2,000至2,500公里，目的推測偏向攻擊美軍駐海外基地，而非針對南韓。南韓聯合參謀本部則表示，已持續關注並掌握北韓動態，正在分析相關細節。

加裝超音速武器 金正恩此次亦就艦艇武器配置提出具體指導，首次提及8,000噸級驅逐艦的建造規劃，表示5,000噸與8,000噸驅逐艦應加裝超音速武器，以提升艦隊作戰與戰略打擊能力。他並指示在朝鮮勞動黨創建紀念日前建造新型驅逐艦，要求在下一個五年計劃期間，每年至少打造與崔賢號同等級或以上的水上艦艇。 在政治層面，金正恩之妹、北韓高層官員金與正於當地時間10日發出警告，指美韓聯合軍演再度揭示美方與南韓對北韓的「根深蒂固的敵意」，並聲稱北韓將「讓敵人信服我們的戰爭威懾力」。南韓與美國自9日起展開的「自由之盾」演習為期11天，以電腦模擬指揮所演練為主，並配合野外訓練。