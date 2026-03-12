伊朗局勢｜美國民調普遍不支持動武　強烈反對派地面部隊

根據多項最新民調，美國民眾對美國軍事打擊伊朗的行動普遍持保留態度，反對比例高於支持，且跨越黨派的油價憂慮與安全疑慮，正對特朗普政府形成壓力。 《美聯社》10日報道，昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）於上周末進行的民調顯示，53%的登記選民反對美國對伊朗採取軍事行動，僅約40%表示支持，另有約10%態度不確定。益普索（Ipsos）的調查同樣顯示，不贊成軍事打擊的比例高於贊成。《華盛頓郵報》與《CNN》在美以聯合攻擊展開後不久進行的即時民調，結果亦相近。霍士新聞（Fox News）的調查則顯示意見較為分歧，支持與反對各佔約一半。

44%共和黨選民料油價升 在對伊朗威脅的認知上，各方看法不一。昆尼皮亞克民調中，55%的選民認為伊朗在軍事行動展開前並未對美國構成「迫在眉睫的軍事威脅」；但霍士新聞民調中，約60%的登記選民認為伊朗對美國國家安全構成「真實威脅」。《美聯社》與全國民意研究中心（AP-NORC）的調查則顯示，約半數美國成年人高度擔憂伊朗核計劃對美國的直接威脅。 油價問題同樣引發廣泛憂慮。昆尼皮亞克民調顯示，絕大多數選民對油價與汽油價格上漲感到「非常」或「有些」擔憂，僅約25%表示不擔心。益普索3月6日至9日進行的調查顯示，約三分之二的美國人預期軍事行動將導致油價「惡化」。即便在共和黨選民中，也有44%認為油價將因此上漲。特朗普於當地時間10日表示，若伊朗試圖阻斷全球石油供應，美國將採取進一步行動。

52%共和黨選民反對地面戰 在安全感與信任度方面，昆尼皮亞克與霍士新聞的民調均顯示，約半數選民認為對伊朗的軍事行動使美國「更不安全」，僅約30%認為更安全。《CNN》民調則指出，約60%的美國成年人對特朗普在伊朗動武決策上的判斷「不太信任」或「完全不信任」，AP-NORC戰前調查亦有56%持相似看法。 派遣地面部隊的議題引發最強烈反彈。昆尼皮亞克民調顯示，約75%的選民反對向伊朗派遣地面部隊，即便在共和黨選民中，反對比例也達52%，支持者僅37%。益普索調查則顯示，約90%的美國成年人擔憂軍事行動將危及美軍人員生命，其中包括86%的共和黨人與93%的民主黨人。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上周表示，期望官員公開說明「我們究竟會走多遠」是「愚蠢的」。