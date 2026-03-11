熱門搜尋:
出版：2026-Mar-11 18:59
更新：2026-Mar-11 18:59

伊朗局勢｜傳伊朗新最高領袖坐擁至少30億美元海外資產 倫敦豪宅緊鄰以色列使館可肉眼監視

穆傑塔巴

穆傑塔巴接任伊朗最高領袖。圖為穆傑塔巴2019年5月在德黑蘭出席每年一度的耶路撒冷日集會。(資料圖片)

中東傳媒報道，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)掌握龐大海外資產，包括在倫敦緊鄰以色列大使館的豪宅。

伊朗局勢｜傳穆傑塔巴掌控海外龐大金融王國

以色列《耶路撒冷郵報》引述The Media Line中東新聞報道，穆傑塔巴除了在伊朗，還在英國倫敦、阿聯酋及多個歐洲國家掌控總值至少30億美元(約234億港元)的龐大金融王國，但在伊朗官方產權文件上，這些資產均未以他的名義作記錄。

伊朗局勢｜伊朗商人為代理人 是世交

伊朗商人安薩里(Ali Ansari)是穆傑塔巴在海外購入房產及投資的代理人。估計兩人在1980年代末期建立密切關係，可能在兩伊戰爭前線服役時結識。安薩里的父親曾獲哈梅內伊任命為戰後重建委員會成員，兩家本來就有交往，因此兩人之後的合作便理所當然。

伊朗局勢｜傳代理人利用空殼公司規避制裁

安薩里最初憑藉與國家相關的產業及貿易特權從商起家，後來把業務擴展到英國、瑞士、阿聯酋、馬來西亞等地。他利用海外空殼公司及哈梅內伊家族人脈規避制裁、為伊斯蘭革命衛隊及伊朗政權洗錢，並從倫敦和世界其他地方資助革命衛隊和武裝組織，尤其是黎巴嫩真主黨。

伊朗局勢｜倫敦豪宅位置有巧思

安薩里的律師否認將部分資產或房產權限交給穆傑塔巴，但一名熟悉伊朗財務狀況的消息人士向The Media Line形容，安薩里與哈梅內伊關係如信徒與宗教領袖，安薩里會以宗教捐獻名義資助接班人穆傑塔巴。

報道指，在安薩里購買並供給穆傑塔巴使用的倫敦房產中，最受關注的是一幢緊鄰以色列大使館的豪宅，據說從屋內可肉眼觀察大使館院區的一舉一動。

