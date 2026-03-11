伊朗局勢｜傳伊朗新最高領袖坐擁至少30億美元海外資產 倫敦豪宅緊鄰以色列使館可肉眼監視

中東傳媒報道，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)掌握龐大海外資產，包括在倫敦緊鄰以色列大使館的豪宅。

伊朗局勢｜傳穆傑塔巴掌控海外龐大金融王國

以色列《耶路撒冷郵報》引述The Media Line中東新聞報道，穆傑塔巴除了在伊朗，還在英國倫敦、阿聯酋及多個歐洲國家掌控總值至少30億美元(約234億港元)的龐大金融王國，但在伊朗官方產權文件上，這些資產均未以他的名義作記錄。

伊朗局勢｜伊朗商人為代理人 是世交

伊朗商人安薩里(Ali Ansari)是穆傑塔巴在海外購入房產及投資的代理人。估計兩人在1980年代末期建立密切關係，可能在兩伊戰爭前線服役時結識。安薩里的父親曾獲哈梅內伊任命為戰後重建委員會成員，兩家本來就有交往，因此兩人之後的合作便理所當然。