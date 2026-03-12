美軍霍爾木茲海峽毀16艘布雷艦 特朗普警告伊朗立即清除水雷

美國和以色列上月28日對伊朗發起大規模軍事打擊，伊朗對以色列以及美國在中東地區的軍事基地等目標發起還擊。美媒周二引述知情人士指，伊朗已開始在霍爾木茲海峽布雷。美國總統特朗普發文稱未收到相關報告，惟警告伊朗立即清除任何已部署的水雷，否則面臨前所未有的後果。他之後發文確認美軍炸毀負責放下水雷的船隻。美國中央司令部公布，美軍在霍爾木茲海峽附近摧毀多艘伊朗海軍艦艇，包括16艘布雷艦。

美國有線新聞網絡(CNN)引述熟悉美方情報消息人士指，伊朗近日開始在霍爾木茲海峽布置水雷，暫時數量仍未算龐大。特朗普在社交平台發文表示，並無收過關於伊朗在這條戰略水道布置水雷的報告，但警告若伊朗這樣做，必須馬上移除，否則面臨前所未有的軍事後果。外界估計伊朗約有2,000至6,000枚水雷，而據CNN的報道指，目前伊朗所布下的水雷規模有限，近幾日只是布下幾十枚，但伊朗仍保留80%至90%的小型船隻及布雷艇，具備在水道布設幾百枚水雷的能力。 美國能源部長賴特較早時在社交媒體稱，美國海軍成功護送一艘運油輪通過霍爾木茲海峽，以確保石油繼續流向全球市場，但帖文在約半小時後刪除，白宮澄清未有相關護送行動。伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令坦格西里在社交平台發文，否認有油輪在美軍護航下通過霍爾木茲海峽，指有關講法是謊言，強調美國同盟友的行動都會遭到伊朗導彈及潛艇攔截。

美以襲伊朗衝擊全球能源供應，美媒Axios引述知情人士稱，特朗普政府周一要求以色列不要再攻擊伊朗境內的能源設施，尤其是石油基建，以免伊朗對其他中東國家的能源設施發動報復攻擊，推高能源價格，是軍事行動展開個多星期以來，首次提出類似要求。至於七國集團(G7)能源部長的會議，則未能就釋放戰略石油儲備達成共識。

伊朗周三凌晨發動新一波攻勢，連續3小時向以色列多個城市發射導彈。以色列耶路撒冷凌晨傳出空襲警報及爆炸巨響。以色列Channel 12報道，特拉維夫附近疑遭伊朗攻擊，多人受傷。數小時後，以軍再宣布「偵測到從伊朗發射、飛向以色列領土的導彈」。據報伊朗這次對以色列的攻擊持續約3小時。

革命衛隊：我們只考慮令敵人徹底投降

伊斯蘭革命衛隊其後表示，部隊攻擊了以色列海法的衛星通訊中心及以色列本土的軍事基地，同時也攻擊美國在中東的目標，包括伊拉克庫爾德族地區及巴林的美國第五艦隊海軍基地。革命衛隊說「在這場戰爭中，我們只考慮令敵人徹底投降。」沙特國防部指，軍方周三攔截了6枚朝蘇爾坦王子空軍基地發射、以及另一枚朝沙特東部發射的彈道導彈。除了導彈，沙特軍方還成功攔截9架無人機，其中5架在艾卡吉省以東被擊毀，另鎖定沙特一處油田上空的兩架無人機。消息指，阿聯酋魯瓦斯一個工業區遭伊朗無人機攻擊並引發火災後，阿聯酋最大煉油廠暫時關閉。卡塔爾周三也傳出爆炸聲。