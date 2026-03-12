伊朗新領袖連日神隱　官員效忠儀式親吻紙板人？(有片)

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)於8日被專家會議正式推舉接替父親哈梅內伊以來未曾公開露面，不過，社交平台近日瘋傳一段當地官員效忠儀式影片，現場豎立著穆傑塔巴的紙板人不僅台下群眾對著紙板瘋狂歡呼，甚至有官員當眾親吻紙板，怪異畫面引起網民熱議。
綜合報道，穆傑塔巴8日上位至今，仍未公開現身或發表任何形式的談話。《紐約時報》(The New York Times)引述多名伊朗及以色列官員報道，穆傑塔巴於2月28日美以對伊朗發動空襲的首日腿部受傷，但並未身亡，外界認為其傷勢是他此後神隱的原因之一。
伊朗官員深吻紙板人 背景與追悼活動相似
根據印度英文新聞網站Newsx、美國保守派網站《華盛頓自由燈塔》(The Washington Free Beacon )、Matzav報道，根據社交平台X流傳的影片顯示，據指伊朗革命衛隊(IRGC) 9日在德黑蘭舉行的活動中，除擺放有哈梅內伊的遺照，更出現一幅約2米高的穆傑塔巴紙板人，當中僅頭部是以穆傑塔巴的彩色照片展示，目光向下方斜視，頸部以下為瓦通紙，可見製作手工簡陋。有據指是伊朗官員神情莊重將穆傑塔巴紙牌人輕放於地，之後趨前深吻紙板。影片讓不少網民反應訝異。不過，傳媒普遍未能證實影片為真實還是AI生成，但背景與伊朗學生通訊社SNN於9日報道的追悼已故哈梅內伊及任命新領袖活動背景相似。伊朗官方未有就「紙板人」作出回應。
Mojtaba Khamenei couldn’t turn up so they had to use his cardboard cutout.— Mahyar Tousi (@MahyarTousi) March 10, 2026
Why is his head so big and why did they use a photo of him that looks so miserable? 😂 pic.twitter.com/04c08tjTSA