伊朗新領袖連日神隱　官員效忠儀式親吻紙板人？(有片)

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)於8日被專家會議正式推舉接替父親哈梅內伊以來未曾公開露面，不過，社交平台近日瘋傳一段當地官員效忠儀式影片，現場豎立著穆傑塔巴的紙板人不僅台下群眾對著紙板瘋狂歡呼，甚至有官員當眾親吻紙板，怪異畫面引起網民熱議。

綜合報道，穆傑塔巴8日上位至今，仍未公開現身或發表任何形式的談話。《紐約時報》(The New York Times)引述多名伊朗及以色列官員報道，穆傑塔巴於2月28日美以對伊朗發動空襲的首日腿部受傷，但並未身亡，外界認為其傷勢是他此後神隱的原因之一。