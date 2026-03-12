15歲仔塞金屬捧入肛　釀真空效應險撐爆直腸

直腸異物插入的病例屢見不鮮，越南近日有一名15歲少年因劇烈腹痛緊急到醫院求醫，經檢查驚見少年體內卡著一支長達18厘米、直徑6厘米的金屬棒，釀真空效應，壓迫骨盆腔器官，差點撐破直腸。

綜合報道，河東綜合醫院醫療團隊為該少年進行檢查時，從X光片驚訝發現，一支金屬棒卡在直腸內。情況危急又棘手，讓醫療團隊啟動急診外科、影像診斷、麻醉復甦及消化外科等跨科合作，尋求最佳治療方式。團隊一名醫生透露，該異物長18厘米、直徑6厘米，遠遠超過青少年肛門括約肌的負荷範圍，且在腸道內形成「真空效應」，被緊緊吸附於腸壁。團隊最終決定經肛門取出方式，避免剖腹手術，麻醉團隊先讓肌肉充分放鬆，醫生再將器械伸入異物後方注入空氣，消除真空吸力後緩慢取出。