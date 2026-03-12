伊朗局勢｜日本油價料急升　多地司機搶入油現上百米車龍

而在北海道札幌市西區一處加油站，11日晚間油價已率先調整，報道指出，原本預計上漲25日圓（約1.23港元），但最終調漲28日圓，調整後每公升價格為189日圓（約9.3港元）。

《日本新聞網》（NNN）報道，11日深夜，各地加油站湧入大量車輛排隊，部分地區甚至出現綿延數百米的車潮，在秋田市保戶野一處加油站附近，可以看到大量車輛排隊等待加油，綿延至少4百米，新國道方向也排了約150米，十分壯觀。

中東局勢惡化導致原油價格飆升，日本多地加油站湧現搶油車潮，其中福岡每公升一口漲30日圓（約1.48港元）、北海道札幌上漲28日圓（約1.38港元），司機苦不堪言。

加油站人員表示，當天客流量約為平常的3倍，站內原本儲備約3萬公升汽油，目前僅剩約400至500公升，只夠約10輛車加油，補貨也暫時跟不上需求。

批發價格上調20日圓

此外，福岡縣部分加油站預計從今天起，普通汽油每公升將上調接近30日圓，由於業者已向會員通知漲價消息，11日晚間前往加油的車輛明顯增加，部分加油站一度出現排隊等候的情況。

報導引述日本石油資訊中心分析指，截至11日，中東局勢惡化導致原油價格上漲，日本各大石油公司預計今起將批發價格上調20日圓（約0.98港元）以上，因此油價上漲已勢在必行。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章