伊朗局勢｜美國打仗六日燒113億　追加預算恐高達500億

消息指出，這個數字仍未包含整場戰爭的全部成本，由於國會議員持續要求政府說明戰爭情況，白宮才向立法者提供初步估算。多名國會助理表示，白宮可能很快向國會提出新的戰費預算案，部分官員估計，金額可能高達500億美元（約3,913億港元），但也有人認為，實際需求恐怕更高。

報道引述知情人士11日透露，美國總統特朗普（Donald Trump）政府派遣官員，10日向參議員進行的閉門簡報中估計，美國在對伊朗戰爭的前6天，已花費至少113億美元。

《路透社》引述美國國會一份簡報披露，美國對伊朗戰事的花費，正以驚人速度飆升，戰事前6天至少已燒掉113億美元（約884億港元）。

「已經贏得戰爭」

截至目前，特朗普政府尚未公開評估整體戰爭成本，也沒有說明衝突可能持續多久。不過特朗普11日在肯塔基州表示，美國「已經贏得戰爭」，但仍會持續軍事行動完成任務：「我們已經贏了這場戰爭，但我們會繼續戰鬥，把事情完成。」

這場對伊朗軍事行動始於2月28日，由美國與以色列聯合發動空襲，戰火隨即擴散至波斯灣多個國家與黎巴嫩，迄今已造成約2,000人死亡，並嚴重影響國際石油運輸，報道指出，僅開戰前2天，美軍就消耗約56億美元（約438億港元）的彈藥。