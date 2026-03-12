求子神社限定麻糬造型激似男女性器官　本地人都尷尬「失去食慾」

日本一名網民早前到當地一間以祈求子嗣聞名的神社參拜，事後，他在神社內購買了一份麻糬，結果發現裡面的兩塊麻糬，形狀竟然與男性及女性的生殖器官極為相似，原先就已經覺得這樣的寓意過於「太直接」，詎料回家將麻糬放進焗爐烤製，使其膨脹且變得酥脆，最後卻坦承對這兩塊烤過的麻糬完全失去食慾。

綜合報道，社交平台X帳號「@modo_kichi」於1日發帖分享相片，指他近日前往神社祈求能夠順利得子後，在神社商店購買麻糬，當他看到麻糬的形狀後，忍不住表示：「這也實在是太過直接吧？」相片中兩塊分別白色和粉紅色的麻糬，疑似分別被製作成男女的生殖器形狀。@modo_kichi稱回家後將這些麻糬拿去烤箱烘烤，讓它們膨脹，並且產生酥脆的口感，但他卻表示因此而喪失想吃的慾望。帖文引起當地網民議論，有網民透露，販售這些特殊造型麻糬的地方，是位於日本關東北部的茨城縣下館市裡面的高道組神社，更是期間限定的商品，只在每年3月1日當天發售，有價格以大小不同出售，大的麻糬賣10,000日圓(約490港元)。