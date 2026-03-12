伊朗總統佩澤希齊揚（中）。（圖／路透社）

美伊衝突何時停止各界高度關注，伊朗總統佩澤希齊揚表示，若要結束與美國和以色列的戰爭，必須滿足三項條件，包括承認伊朗合法權利、支付戰爭賠償，以及提供具法律約束力的國際安全保證。

與俄、巴國領袖通話

綜合外媒報道，佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在X發文，提出上述條件，並指這場戰爭是由以色列與美國挑起，「結束這場戰爭的唯一方式，是承認伊朗的合法權利、支付賠償，並提供防止未來侵略的堅定國際保證。」

佩澤希齊揚表示，他已將這一立場在與俄羅斯、巴基斯坦等領導人的電話會談中傳達。德黑蘭方面認為，這些外交接觸是伊朗在戰爭升級之際，爭取國際支持的一部分，並強調伊朗仍致力於維護地區和平。