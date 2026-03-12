離家3年忘記閂窗　回家驚見「鵲巢鳩佔」一屋雀屎(有片)

俄羅斯沃爾庫塔(Vorkuta)一名男子因長期在外地工作，離家3年後終於回家，詎料打開家門時，卻驚見住所已被數以百計的鴿子「鳩佔」，全屋更沾滿雀糞和羽毛。他將影片分享在俄羅斯社交平台，引起網民熱烈討論。

綜合報道，該名男屋主在影片中自嘲，3年前他為了去西伯利亞賺錢而離開家鄉，卻粗心地忘記關上氣窗，這小小的疏忽給了鴿子有機可乘。屋主說：「我離開沃爾庫塔3年，你覺得會發生甚麼事？」他崩潰表示：「一回來發現這簡直是他X的『鴿子版杜拜』！到處是鳥巢、羽毛，鴿糞多到可以鋪成一層新地板。牠們盯著我的眼神，就像是在看一個積欠租金的房客。看來我現在不是房東，而是這座『鴿子王國』的入侵者。」