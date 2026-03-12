離家3年忘記閂窗　回家驚見「鵲巢鳩佔」一屋雀屎(有片)

俄羅斯沃爾庫塔(Vorkuta)一名男子因長期在外地工作，離家3年後終於回家，詎料打開家門時，卻驚見住所已被數以百計的鴿子「鳩佔」，全屋更沾滿雀糞和羽毛。他將影片分享在俄羅斯社交平台，引起網民熱烈討論。
綜合報道，該名男屋主在影片中自嘲，3年前他為了去西伯利亞賺錢而離開家鄉，卻粗心地忘記關上氣窗，這小小的疏忽給了鴿子有機可乘。屋主說：「我離開沃爾庫塔3年，你覺得會發生甚麼事？」他崩潰表示：「一回來發現這簡直是他X的『鴿子版杜拜』！到處是鳥巢、羽毛，鴿糞多到可以鋪成一層新地板。牠們盯著我的眼神，就像是在看一個積欠租金的房客。看來我現在不是房東，而是這座『鴿子王國』的入侵者。」
專家：鴿子帶有禽流感、鸚鵡熱等多種傳染病菌
網上影片顯示，屋內的家具已全數毀損，整間公寓被糞便與穢物覆蓋，更有雀蛋。報道初步估計，清理與重新裝修的費用高達150萬至200萬盧布(約15萬至19.7萬港元)。令人進退兩難的是，這筆裝修費幾乎等同當地一間公寓的價錢。
報道引述專家說法，這種情況絕對不能只做簡單清潔，必須「從零開始」翻新。由於鴿子身上帶有禽流感、鸚鵡熱(Psittacosis)等多種傳染病菌，屋主必須丟棄所有家具、剷牆與地板，並使用特殊的化學藥劑對整個室內空間與牆面進行深度消毒與除蟲。在這情況下，網民在留言區幾乎一面倒建議屋主直接放棄這間屋，另購新居。