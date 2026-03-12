清潔工每日帶毛孩開工　住客送上暖心禮物意外爆紅(有片)

美國德州一名公寓住戶透過智能門鐘留意到一名清潔女工人，每天晚上辛勞工作的同時，身邊都總會帶著一隻毛小孩，留意了幾個月後，女住戶決定給對方一個驚喜以感謝辛勞工作，詎料這個友善、暖心的舉動意外在網路上爆紅，還獲得了一段難得的友情。
綜合報道，女主戶Olivia Perkins的智能門鐘可在偵測到屋外物件移動後，自動拍下情況，它每天深夜都拍到盡責的清潔工Genevieve Quintero出現在家門前，為所有住戶收集垃圾並且清理，而她身旁總是會跟著一隻可愛的「毛拍檔」，是一隻叫做「Princess」的寵物犬。Olivia留意到，Genevieve工作時會穿著清潔隊員背心，令曾經當過夜班的Olivia十分體會獨自一人工作到深夜的感受，為表示謝意，決定送給Princess玩具，以及一件和Genevieve身上同款式的「工作背心」。
清潔工：請盡量善待每一個人
影片顯示，Genevieve某夜工作期間經過Olivia家門時，留意到放在小桌子上要給Princess的背心和玩具，她立即讓Princess穿上背心，還開心抱起Princess向鏡頭揮手致謝。影片曝光後獲得逾1,500萬的驚人點閱數量，Olivia完全無法想到，自己小小的善意，竟然會引發這麼多人關注，她說：「我真的非常驚訝」，而且她後來因此和Genevieve聯繫上並且成為朋友，2人時常帶著孩子一起聚會。至於Genevieve，她說，由於她每天晚上工作時間很長，因為擔心寵物Princess獨自在家，才會帶在身邊一起工作，正在經歷離婚的她其實過得非常辛苦，Olivia的暖心舉動為她帶來了意想不到的安慰，也很感謝所有留言鼓勵她的網民：「請盡量善待每一個人，因為每個人都有可能正在承受不為人知的痛苦」。