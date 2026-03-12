清潔工每日帶毛孩開工　住客送上暖心禮物意外爆紅(有片)

美國德州一名公寓住戶透過智能門鐘留意到一名清潔女工人，每天晚上辛勞工作的同時，身邊都總會帶著一隻毛小孩，留意了幾個月後，女住戶決定給對方一個驚喜以感謝辛勞工作，詎料這個友善、暖心的舉動意外在網路上爆紅，還獲得了一段難得的友情。

綜合報道，女主戶Olivia Perkins的智能門鐘可在偵測到屋外物件移動後，自動拍下情況，它每天深夜都拍到盡責的清潔工Genevieve Quintero出現在家門前，為所有住戶收集垃圾並且清理，而她身旁總是會跟著一隻可愛的「毛拍檔」，是一隻叫做「Princess」的寵物犬。Olivia留意到，Genevieve工作時會穿著清潔隊員背心，令曾經當過夜班的Olivia十分體會獨自一人工作到深夜的感受，為表示謝意，決定送給Princess玩具，以及一件和Genevieve身上同款式的「工作背心」。