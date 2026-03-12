伊朗局勢｜霍爾木茲海峽受阻　傳仍有千萬桶原油運往中國

美伊開戰造成運輸要道霍爾木茲海峽受阻，大量原油無法運輸導致國際油價飆升，但外媒披露，自上月28日戰爭開始以來，至少仍有1,170萬桶原油，通過霍爾木茲海峽運往中國。
美國消費者新聞與商業頻道《CNBC》報道，根據船舶監測網站「TankerTrackers」共同創辦人馬達尼（Samir Madani）表示，由於伊朗威脅攻擊試圖通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，多艘油輪在衛星追蹤中關閉追蹤系統，但根據船舶智能監測公司Kpler估計，自戰爭開始以來約有1,200萬桶原油通過該海峽。
中國持續囤積原油
Kpler原油分析師表示，鑒於中國近年來一直是伊朗原油的主要買家：「這些原油中的很大一部分最終可能流向中國。」中國在今年前2個月，加速原油儲備，進口量較去年同期增加15.8%，推估至今年1月中國原油庫存約12億桶。
分析認為，北京努力囤積原油，是為應對美國對委內瑞拉及伊朗的打擊，美國於今年初捕捉委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），又在上月28日伊朗軍事行動斬首最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章