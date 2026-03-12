熱門搜尋:
國際
出版：2026-Mar-12 18:15
更新：2026-Mar-12 18:15

伊朗局勢｜霍爾木茲海峽受阻　傳仍有千萬桶原油運往中國

霍爾木茲海峽運輸受阻，一艘油輪停在阿曼港口。（圖／路透社）

美伊開戰造成運輸要道霍爾木茲海峽受阻，大量原油無法運輸導致國際油價飆升，但外媒披露，自上月28日戰爭開始以來，至少仍有1,170萬桶原油，通過霍爾木茲海峽運往中國。

美國消費者新聞與商業頻道《CNBC》報道，根據船舶監測網站「TankerTrackers」共同創辦人馬達尼（Samir Madani）表示，由於伊朗威脅攻擊試圖通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，多艘油輪在衛星追蹤中關閉追蹤系統，但根據船舶智能監測公司Kpler估計，自戰爭開始以來約有1,200萬桶原油通過該海峽。

美軍在霍爾木茲海峽附近摧毀多艘伊朗海軍艦艇，包括16艘布雷艦。(美國中央司令部X) 美軍在霍爾木茲海峽附近摧毀多艘伊朗海軍艦艇，包括16艘布雷艦。(美國中央司令部X) 美軍在霍爾木茲海峽附近摧毀多艘伊朗海軍艦艇，包括16艘布雷艦。(美國中央司令部X) 美軍在霍爾木茲海峽附近摧毀多艘伊朗海軍艦艇，包括16艘布雷艦。(美國中央司令部X) 美軍中央司令部表示，美軍星期二在霍爾木茲海峽附近消滅多艘伊朗海軍艦艇。（路透社） 一艘泰國貨船在霍爾木茲海峽海域遭襲起火。(路透社) 一艘泰國貨船在霍爾木茲海峽海域遭襲起火。(新華社) 泰國海軍周三發布通報稱，一艘泰國貨船在霍爾木茲海峽海域航行時遭襲。(路透社)

中國持續囤積原油

Kpler原油分析師表示，鑒於中國近年來一直是伊朗原油的主要買家：「這些原油中的很大一部分最終可能流向中國。」中國在今年前2個月，加速原油儲備，進口量較去年同期增加15.8%，推估至今年1月中國原油庫存約12億桶。

分析認為，北京努力囤積原油，是為應對美國對委內瑞拉及伊朗的打擊，美國於今年初捕捉委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro），又在上月28日伊朗軍事行動斬首最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

