伊朗局勢｜霍爾木茲海峽受阻　傳仍有千萬桶原油運往中國

美伊開戰造成運輸要道霍爾木茲海峽受阻，大量原油無法運輸導致國際油價飆升，但外媒披露，自上月28日戰爭開始以來，至少仍有1,170萬桶原油，通過霍爾木茲海峽運往中國。

美國消費者新聞與商業頻道《CNBC》報道，根據船舶監測網站「TankerTrackers」共同創辦人馬達尼（Samir Madani）表示，由於伊朗威脅攻擊試圖通過霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻，多艘油輪在衛星追蹤中關閉追蹤系統，但根據船舶智能監測公司Kpler估計，自戰爭開始以來約有1,200萬桶原油通過該海峽。