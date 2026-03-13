伊朗局勢｜印度缺石油氣 餐廳以乳酪檸檬水取代熱葷熱飲

中東及伊朗戰事持續擴大，全球能源供應受到衝擊，外媒報道，印度多間餐廳因液化石油氣短缺，被迫取消供應熱食與熱飲，改以乳酪或檸檬水等簡單餐點替代。
《路透社》報道，印度是全球第二大液化石油氣入口國，中東戰事爆發後，印度政府已動用緊急權力要求煉油廠提高產量，但市場供應仍然緊絀。報道指出，為節省石油氣，不少餐館與員工餐廳開始調整菜單，盡量減少需要長時間加熱的料理。
製作烤餅咖啡等較消耗石油氣
印度西部古吉拉特邦（Gujarat）一間汽車零件工廠的員工餐廳，已取消油炸食品，並把原本供應的熱茶改為檸檬水，熱湯則改為乳酪。在南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu），一個學生宿舍協會也通知成員，暫時停止製作熱茶、咖啡與烤餅等較耗石油氣的食物。
而在印度科技重鎮班加羅爾（Bangalore）一些宿舍經營者已開始計算剩餘石油氣能撐多久，當地寄宿公寓業主福利協會主席表示，「我們的寄宿公寓大約只剩4到5天的石油氣，如果改做耗能較少的料理，也許能把石油氣多撐兩天。」
外賣平台料受影響
分析人士指出，燃料短缺可能迫使餐廳減少供應量，甚至影響外賣平台訂單，印度投資公司「Elara Securities」一名 分析師表示，「如果石油氣持續短缺，餐廳可能被迫降低營運規模，外賣供應也可能受到影響。」
