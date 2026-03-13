伊朗局勢｜印度缺石油氣 餐廳以乳酪檸檬水取代熱葷熱飲

中東及伊朗戰事持續擴大，全球能源供應受到衝擊，外媒報道，印度多間餐廳因液化石油氣短缺，被迫取消供應熱食與熱飲，改以乳酪或檸檬水等簡單餐點替代。

《路透社》報道，印度是全球第二大液化石油氣入口國，中東戰事爆發後，印度政府已動用緊急權力要求煉油廠提高產量，但市場供應仍然緊絀。報道指出，為節省石油氣，不少餐館與員工餐廳開始調整菜單，盡量減少需要長時間加熱的料理。

製作烤餅咖啡等較消耗石油氣

印度西部古吉拉特邦（Gujarat）一間汽車零件工廠的員工餐廳，已取消油炸食品，並把原本供應的熱茶改為檸檬水，熱湯則改為乳酪。在南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu），一個學生宿舍協會也通知成員，暫時停止製作熱茶、咖啡與烤餅等較耗石油氣的食物。