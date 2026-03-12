日本文部科學大臣被爆與人妻有染2年 多次赴情趣酒店幽會 進眾議員會館「談心」

日媒爆料指，文部科學大臣松本洋平曾與已婚女性有染，他周四(12日)就事件公開道歉，稱「對於支持者和家人感到十分抱歉」，並承認報道內容大致屬實，但不打算辭職。 日媒《周刊文春》電子版周三(11日)披露，52歲的松本洋平出任文部科學大臣前，曾與一名已婚女子發生婚外情。 據悉，松本洋平2005年首度當選眾議員，在早前的眾議院選舉中第7次當選，在政治生涯中出任過自民黨青年局長、經濟產業副大臣等，去年10月首度入閣，擔任高市早苗政府的文部科學大臣。

婚外情｜報道爆料：松本洋平與人妻多次幽會 松本洋平2014年結婚，育有兩個孩子。妻子曾日本跨國人力公司Pasona任職。報道指，松本與該名已婚女子多次在出租會議室及情趣酒店等地方幽會。此外，松本會在秘書不在的周末，邀請情婦到眾議員會館內自己的房間。 《周刊文春》本月3日向松本洋平求證，並發送詢問信函給他，回覆是「不回答有關私生活的問題」。記者隨後告訴涉事女子松本的答覆，女子便承認這段不倫戀。報道指，松本洋平在新冠疫情期間的2020年到22年跟這名人妻發展婚外情。

婚外情｜松本洋平：是過去的事 妻子接受道歉 松本洋平周四在眾議院的預算委員會被追問此事，表示「是過去的事」，間接承認報道屬實。松本表示，「已經與妻子及家人講了很多，已受到妻子非常嚴厲的斥責，她也接受我的道歉，家人之間已經處理好」。 婚外情｜松本洋平解釋與女子進眾議員會館房間做些甚麼 對於《周刊文春》報道他曾邀請情婦進入眾議院議員會館的房間，松本洋平解釋，「只是交流意見，普通交談，並未違反規定」。 被問到會否辭職，松本洋平表示，「我會全力以赴履行職責，努力恢復(他人的)信任」。言下之意是不打算辭職。首相高市早苗對松本表示，「希望你在工作上努力報答，並盡全力履行職責」，顯示她無意撤換松本。