高市早苗支持度再跌低於6成　被指向當選議員派禮物有關

日本首相高市早苗的支持度，在其中一間媒體的民調再下跌至59.3%。當中受訪者認為高市上月在眾議院選舉後，向議員派發總值1,000萬日圓的禮物存在問題，認為支持下跌與事件相關。而高市原定在今日（12日）與中東多國的會面，因為她本人疑出現感冒而告吹。

日本時事通信社在本月6至9日進行的3月份民調，對全日本2,000名18歲以上的國民進行當面的調查，獲得57.5%的回應，指高市早苗內閣的支持度，下跌4.5個百分點至59.3%，但仍屬較高的水平，在同一媒體的調查中，高市早前解散國會後的支持度亦一度下跌至低過6成。調查有問及高市在國會選舉大勝後，向自民黨議員發放獎品一事，當中45.7%的受訪者認為「有問題」，而認為「沒有問題」為36.5%。當中支持高市的受訪者有33.7%認為有問題。據報高市送出的禮物總額達到1,000萬日圓，而她其後解釋沒有違反法例。而在政黨的支持度方面，執政自民黨的支持度有26.9%，比上月下跌3.2個百分點，而在野的國民民主黨支持度為3.8%，故上月微升0.2個百分點，而原本最大在野黨的中道改革聯盟,支持度維持在3.7%。