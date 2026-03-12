美國對16貿易夥伴啟動產能過剩調查 為新關稅鋪路 北京批「屬政治操弄」

美國貿易代表署周三(11日)公布，對包括中國、歐盟和日本的16個貿易夥伴啟動新一輪301條款調查，以檢視其製造業結構性產能過剩等問題。貿易代表格里爾(Jamieson Greer)表示，期望在今夏完成調查，可能將開徵新關稅。在北京，外交部周四回應稱，中方反對美國以產能過剩為由啟動301條款調查，並批評是政治操弄。 格里爾在視像記者會上表示，部分貿易夥伴在多個產業明顯出現結構性產能過剩等問題。貿易代表署的公告以中國和日本汽車業為例，指中國電動車產量已超過國內需求，但仍不斷擴張海外廠房，提升產量。這些貿易夥伴的產能過剩問題造成很多不公平貿易行為，遂決定動用《1974年貿易法》第301條款，調查中國、歐盟、日本、南韓、新加坡、泰國、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、越南、台灣、孟加拉、墨西哥及印度。

格里爾表示，調查將聚焦於美國已掌握證據顯示存在結構性產能過剩的上述經濟體，及其多個製造業領域的生產做法和政策等，這些領域部分持續存在較大貿易順差，或產能未被充分利用甚至閒置。 美國聯邦最高法院今年2月底裁定總統特朗普無權以《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)實施全球性關稅，特朗普政府宣布引用《貿易法》第122條款對全球大部分進口貨品加徵10%關稅，自2月24日起生效，為期150天。格里爾表示，希望盡快完成新的301條款調查，「目標是在122條款關稅到期之前，(貿易代表署)作出結論」，屆時若有必要，便會提出因應措施，包括徵收關稅、收取服務費、啟動談判等。《貿易法》第301條款規定，當認定有歧視美國企業或牴觸貿易協議內的美國權益時，美國政府可加徵關稅。

特朗普近日表明，美國正啟動多項301條款及其他調查，以保護美國免受不公平貿易行為侵害。格里爾重申，總統決心實施關稅，致力把關鍵供應鏈搬回美國，為勞工階層提供待遇優厚的工作。 在北京，外交部發言人郭嘉昆表示，中方在處理中美經貿問題上的立場是一貫、明確的，反對各種形式的單邊關稅措施。關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應該在平等、尊重、互惠的基礎上，協商解決相關問題。所謂「產能過剩」是一個偽命題，中方反對以此為借口進行政治操弄。

南韓總統府回應指，將積極與美方協商，確保早前韓美關稅協議所達成的利益平衡不被破壞、且南韓不會較其他主要國家受到不利待遇。 歐盟表示，若美國做出任何違反去年雙方達成的貿易協議行為，歐盟會做出適度且堅定的回應。