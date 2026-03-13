2中國背包客澳洲遇洪水　失蹤5日證實車內遇難(有片)

澳洲昆士蘭州近日因持續暴雨引發嚴重洪災，多地進入緊急狀態。一男一女中國籍背包客在駕車前往農場工作途中，疑穿越洪水區域時不幸遇難，連人帶車被洪水沖走。經救援人員連日搜索，最終在二人失蹤5日後，於洪水中尋獲他們的座駕，並在車內發現兩人遺體。
綜合報道，昆士蘭州警方周四(12日)在金皮巿(Gympie)地區搜救行動中發現兩具遺體於一輛吉普車內，確認為早前失蹤的中國背包客。警方潛水員、交通事故鑑證組及法證人員已於當日到場，確認遺體身分。警方指，遇難者為26歲男子Qingwei Qiu及23歲女子Yuchen Guo，兩人原定周二(10日)由布里斯班駕車前往金皮市北伯內特(North Burnett)地區，但未有按時抵達目的地，並失去聯絡，手機信號最後定位在基爾基文(Kilkivan)地區。
據報兩人前往農場工作途中遇難
警方隨即展開搜索，到12日下午在一條公路發現他們被淹浸的車輛，並在車內尋獲2具遺體。警方潛水員、法醫和鑑證人員將到場確認遺體身份，並調查事發經過。金皮市市長Glen Hartwig形容，事件是令人極度悲痛的悲劇，呼籲加強對遊客的安全提醒，尤其是洪水期間的道路安全。內地傳媒《揚子晚報》報道，二人原計劃前往北伯內特(North Burnett)地區的農場工作。他們最後一次與外界聯絡是在上周日(8日)晚上，其後便告失聯。
Two overseas visitors have been found dead after their car was washed away in severe Queensland flooding. Police believe the bodies are those of a man and woman visiting from China. #FloodEmergency #Flooding #NaturalDisaster #Queensland pic.twitter.com/HRhRIGdCiu— 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane) March 12, 2026