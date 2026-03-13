2中國背包客澳洲遇洪水　失蹤5日證實車內遇難(有片)

澳洲昆士蘭州近日因持續暴雨引發嚴重洪災，多地進入緊急狀態。一男一女中國籍背包客在駕車前往農場工作途中，疑穿越洪水區域時不幸遇難，連人帶車被洪水沖走。經救援人員連日搜索，最終在二人失蹤5日後，於洪水中尋獲他們的座駕，並在車內發現兩人遺體。

綜合報道，昆士蘭州警方周四(12日)在金皮巿(Gympie)地區搜救行動中發現兩具遺體於一輛吉普車內，確認為早前失蹤的中國背包客。警方潛水員、交通事故鑑證組及法證人員已於當日到場，確認遺體身分。警方指，遇難者為26歲男子Qingwei Qiu及23歲女子Yuchen Guo，兩人原定周二(10日)由布里斯班駕車前往金皮市北伯內特(North Burnett)地區，但未有按時抵達目的地，並失去聯絡，手機信號最後定位在基爾基文(Kilkivan)地區。