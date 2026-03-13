準新娘路邊亂摘「婚禮花」　網民即叫停：含劇毒

澳洲一名準新娘近日在悉尼街頭發現一種外型優雅的喇叭狀花朵，認為正是自己理想中想用的婚禮花卉，便與好友一起採摘，並將過程拍下上載分享網上，詎料隨即有網民警告該植物可能具有毒性，引發網友討論。

綜合報道，26歲準新娘Madison Mcglinn於9日分享相關影片，她受訪時指，當時她與好友兼伴娘Chloe Doven散步，看到一棵開滿垂吊喇叭形花朵的樹。由於花朵外形正是她心目中的「夢想婚禮花」，Chloe便爬上車頂替她摘下一束花，兩人亦興奮展示剛摘下的花朵。影片在網路爆紅，累計吸引超過780萬次觀看，但亦有不少網民留言提醒，影片中的花可能具有毒性：「那些花不是很危險嗎？」、「那是非常有毒的植物」。Madison看到大量警告留言後才意識到問題，面上的笑容很快就消失，經查詢資料才發現，她所摘的植物疑似為木本曼陀羅(Brugmansia)，俗稱「天使的喇叭」(Angel’s trumpet)，是一種具有毒性的植物。根據健康資訊網站Healthline資料，它的葉片、花朵與種子對人類與動物皆具有毒性；若誤食可能出現噁心、幻覺與視力模糊等症狀。美國國家醫學圖書館(National Library of Medicine，NLM)2014年的研究更指出，若攝入約10朵花，甚至可能因毒性導致死亡。