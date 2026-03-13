熱門搜尋:
國際
出版：2026-Mar-13 15:45
更新：2026-Mar-13 15:45

米芝蓮推介餐廳遭不速之客闖入　變野生大象深宵食堂(有片)

米芝蓮推介餐廳遭不速之客闖入，變野生大象深宵食堂。(FB)

泰國考艾國家公園周邊再發生人象衝突。一隻當地知名野象「Biang Lek」於周三(11日)凌晨闖入呵叻府巴衝縣一間獲米芝蓮必比登(Bib Gourmand)推介的餐廳周邊覓食，不只翻找水果，還破壞貨架及部分設施，讓這間以伊善(Isan)料理聞名的熱門名店，成了野象的深宵食堂。

綜合報道，事發於周三(11日)凌晨約4時，地點是靠近國家公園入口的Penlaos餐廳。事件中的野象Biang Lek是隻約30歲的公象，是附近社區熟悉的「常客」，經常走出國家公園邊界尋找食物，該區域長期存在的人象互動。網上影片顯示，Biang Lek現身後，先在餐廳前方的水果攤搜尋食物，期間撞毀貨架與其他設備。今次事件特別引發關注，是餐廳Penlaos本身具有知名度，米芝蓮指南曾將其列入泰國必比登推介名單，主打平價且品質出色的東北泰式料理。

這間以伊善(Isan)料理聞名的熱門名店，成了野象的深宵食堂。(FB) Biang Lek在餐廳前方的水果攤搜尋食物，期間撞毀貨架與其他設備。(FB) Biang Lek在餐廳前方的水果攤搜尋食物，期間撞毀貨架與其他設備。(FB) Biang Lek在餐廳前方的水果攤搜尋食物，期間撞毀貨架與其他設備。(FB) Biang Lek在餐廳前方的水果攤搜尋食物，期間撞毀貨架與其他設備。(FB)

人象衝突越見頻繁 引發生態和諧與公眾安全難題

報道提到，Biang Lek過去就曾多次因闖入人類空間登上新聞。2025年6月，牠曾走進考艾附近一間雜貨店大吃零食，影片在網上瘋傳，反映出部分野象已逐漸習慣人類食物的味道，這種習性的改變表現為管理上的新挑戰。今次闖入餐廳再次凸顯考艾地區日益升高的人象衝突。今年2月，考艾國家公園才發生遊客遭野象攻擊致死的悲劇，顯示衝突已不只是財產損失，更直接威脅到公共安全與觀光秩序。如何透過防護設施或行為干預減少衝突，反映出泰國在推動觀光發展的同時，保障生態和諧與公眾安全的難題。

