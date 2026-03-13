米芝蓮推介餐廳遭不速之客闖入　變野生大象深宵食堂(有片)

泰國考艾國家公園周邊再發生人象衝突。一隻當地知名野象「Biang Lek」於周三(11日)凌晨闖入呵叻府巴衝縣一間獲米芝蓮必比登(Bib Gourmand)推介的餐廳周邊覓食，不只翻找水果，還破壞貨架及部分設施，讓這間以伊善(Isan)料理聞名的熱門名店，成了野象的深宵食堂。

綜合報道，事發於周三(11日)凌晨約4時，地點是靠近國家公園入口的Penlaos餐廳。事件中的野象Biang Lek是隻約30歲的公象，是附近社區熟悉的「常客」，經常走出國家公園邊界尋找食物，該區域長期存在的人象互動。網上影片顯示，Biang Lek現身後，先在餐廳前方的水果攤搜尋食物，期間撞毀貨架與其他設備。今次事件特別引發關注，是餐廳Penlaos本身具有知名度，米芝蓮指南曾將其列入泰國必比登推介名單，主打平價且品質出色的東北泰式料理。