美國大學槍擊案1死2傷　曾支援伊斯蘭國槍手被擊斃

美國道明大學（Old Dominion University）槍擊案1死2傷 曾支援伊斯蘭國槍手被擊斃。（美聯社）

美國維珍尼亞州諾福克（Norfolk）的老道明大學（Old Dominion University）在3月12日發生校園槍擊事件，造成1人死亡、2人受傷，槍手被制伏當場身亡。聯邦調查局（FBI）已將此案列為「恐怖主義行為」展開調查。 根據《BBC》，事發地點為該大學商學院大樓Constant Hall內的一間教室。校警局長Garrett Shelton表示，警方接獲教室內槍擊通報後趕抵現場，疑犯此時已被制伏身亡。執法部門的消息人士向《CBS》透露，疑犯進入教室後，先詢問這是否為預備軍官訓練團（ROTC）課程，獲得肯定答答後隨即開槍。

教官不幸身亡 課室內有3人中槍，其中一人因傷重不治在醫院身亡。據悉，死者為該課程的授課教官，是一名退役軍官。美國陸軍部長Dan Driscoll在社交平台上表示，2名傷者為陸軍人員。 槍手身分確認為Mohamed Bailor Jalloh，曾任維珍尼亞州國民警衛隊成員，過去因支援激進組織伊斯蘭國（IS）而入獄。FBI諾福克外勤辦公室負責人Dominique Evans指出，槍手闖入教室開火，在場的ROTC成員將其制伏，「讓他失去了生命跡象」。他補充說明，槍手並非死於槍傷，但未透露細節。

FBI局長Kash Patel表示，槍手的死亡「要歸功於一群勇敢的學生挺身而出將其制伏，加上執法人員的迅速反應，無疑拯救了更多生命」。 槍手的犯罪紀錄可追溯至2016年，他當時因試圖為IS提供實質支援遭到拘捕並認罪。他於2017年被判刑，並在2024年出獄。Evans表示，槍手當年意圖發動一場類似於2009年德州胡德堡（Fort Hood）軍事基地槍擊案的恐襲，胡德堡槍擊案導致13人喪命。 槍手十年前曾被捕及認罪 FBI將此次案列為恐襲的原因，除了槍手的前科外，據稱在案發前曾高喊阿拉伯語「真主至大」（Allahu Akbar）。Evans強調，目前調查中並未涉及伊朗戰爭相關因素。