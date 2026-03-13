日本性罪犯囚20年出獄又再犯　北海道破窗入屋性侵女子

日本媒體報道，一名49歲的男子在今年1月，打破一家住所的窗戶，進入屋內性侵一名20多歲的女子，在周三（11日）被捕。男子被揭發曾因為性侵罪行被囚20年，去年6月才出獄。
被捕的男子中島邦博，自稱自僱人士。他被指在1月8日的晚上11時至翌日凌晨1時，在札幌市一幢住宅，打破一樓房間的窗戶後，入屋性侵屋內睡覺的20多歲女子。中島性侵事主後，更將女子主包括手機以及信用卡，其14樣物品取走，約值91,540日圓。警察指，中島入屋後用螺絲批威脅女事主。女子在事後報警。在2個星期後，中島再因為另一宗入屋盜竊的案件而被捕，當中發現他持有女事主的信用卡而揭發案件。警察表示中島在周三被拘捕時，稱自己沒有犯事，否認案件。
根據警察調查的紀錄，中島早在2003年也曾因為入侵住宅，並對5名13至28歲的女性進行性侵，以及盜走現金等，於2005年被判囚20年。在去年6月才出獄，在半年後又再犯同類罪行。根據在2005年的法院文件指，檢察官曾要求對中島判處終身監禁，原因是其行為極度兇殘以及亳無人性，不應判處有固定刑期，但最終法官僅判囚20年，之後札幌檢察廳再提出上訴，要求終身監禁，不過在2006年被駁回。警察表示在調查他有否涉及更多的罪案。