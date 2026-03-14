伊朗局勢｜特朗普政府轟CNN　斥只複述伊方未經證實資訊

特朗普政府12日再度公開批評CNN，指其播出伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）首次公開聲明片段，這已是3天內白宮第二次就伊朗相關報導向CNN發難，再度引發外界對戰時新聞報道分寸的討論。 美聯社報道，白宮在社交媒體上發文：「假新聞CNN剛播出連續4分鐘不間斷的伊朗國家電視台內容，而這個精神錯亂、嗜血的政權47年來以殘殺美國人為榮。」CNN則回應指出，天空新聞（Sky News）與半島電視台（Al Jazeera）同樣播出了穆傑塔巴聲明的片段，並強調：「全世界都在關注這場戰爭的走向，伊朗新任最高領袖的聲明是協助受眾理解衝突發展的關鍵資訊，具有明確的新聞價值。」

CNN：具明確新聞價值 事實上，穆傑塔巴的聲明在其他管道亦廣泛流傳。美聯社、紐約時報等媒體均對其內容發出快訊或進行報道，包括他誓言持續對區域內其他阿拉伯國家發動攻擊、並計劃切斷全球石油供應等重要訊息。 此前兩天，白宮通訊主任張振熙（Steven Cheung）已在X平台上批評CNN主播伯內特（Erin Burnett）專訪前伊朗核談判代表穆薩維安（Hossein Mousavian）一事，指CNN「只是在複述伊朗恐怖份子的引述與未經證實的資訊」，並將CNN比作前蘇聯官方報紙《真理報》（Pravda）。

伊朗領導人在X擁認證帳號 科技透明度計劃（Tech Transparency Project）報告指出，多名伊朗領導人及機構在X平台上擁有經認證帳號，而X由特朗普盟友馬斯克（Elon Musk）持有。CNBC報道，穆傑塔巴本人即擁有其中一個帳號，其聲明全文以波斯語及英文譯本公開發布。 新聞平台Noosphere創辦人、資深國際特派員弗格森（Jane Ferguson）表示，穆傑塔巴的聲明具有絕對的新聞價值，CNN播出並無不妥，政府領導人無權批評CNN的報道內容。萊斯大學歷史學家布林克利（Douglas Brinkley）則認為，CNN被單獨點名批評並不公平，但同時強調記者必須謹慎：「你必須警惕被伊朗政權當作宣傳工具，但另一方面，了解敵方的說法、尋找和平訊號或細微差異也很重要，這是一個困難的平衡。」